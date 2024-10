Policajka iz afere nakaze završila na bolovanju, oglasio se sindikat: "Pojedincima nije stalo da je zaštite"

Sindikat policijskih službenika oglasio se o policajki čija je prijava protiv Anne Dujić odbačena i izvijestio da ih žalosti što joj pojedini rukovoditelji nisu izrazili podršku.

Mlada policajka, koja je, izvijestio je N1, zbog pritisaka kojima je izložena završila na bolovanju, protiv Dujić je podnijela prijavu zbog prisile prema službenoj osobi. Dujić je na nju krenula vozilom na blokadnom punktu postavljenom ljetos zbog požara u zaleđu Šibenika, a i govorila joj je da je nakaza.

"Puno je u ovom slučaju odstupanja od prakse, ali nas kao sindikat žalosti činjenica da sustav, ili bolje rečeno pojedini rukovoditelji, nisu stali iza svoje policajke koja im je prijavila događaj", izvijestili su iz Sindikata.

"Razloge zbog kojih su to učinili znaju samo oni i sada je očito da će na to pitanje morati dati odgovore, i javnosti i nekim institucijama, jer nije na državnom odvjetništvu da se bavi 'prljavim vešom' u policiji, već na službama unutar samog sustava MUP-a čiji je to posao", dodali su.

Budući da je, tvrde iz Sindikata, sasvim jasno da je cjelokupna javnost na strani policajke, vjeruju da će se utvrditi istina i da će javnost saznati zašto je u tom slučaju postupano potpuno neuobičajeno i zašto se zaprimala kaznena prijava od policijske službenice na zapisnik umjesto da se postupalo po njezinu izvješću, što je uobičajeni postupak u istim ili sličnim situacijama.

"Također očekujemo da će se utvrditi odgovornost tih pojedinaca kojima nije stalo da zaštite svoje policijske službenike iz samo njima znanih razloga, a koji svakodnevno riskiraju svoj život i zdravlje kako bi nesebično pomagali drugima", pišu iz Sindikata.

"Želimo također dati jasno do znanja da je policijska službenica naša članica i ponosni smo što nije sagnula i okrenula glavu, već je nadređenima prijavila događaj, a na njima je da sada objasne zašto su se nakon toga oni ponašali potpuno neuobičajeno. Policijskoj službenici pružit ćemo svu potrebnu pravnu pomoć i oštro osuđujemo ovakvo ponašanje odgovornih u PU šibensko-kninskoj, zbog čega ćemo od unutarnje kontrole i glavnog ravnatelja policije zatražiti nazor u ovom predmetu", zaključili su.

