Oporba bijesna zbog slučaja 'nakaze': "U većoj smo banani nego što smo mislili"

Iz redova saborske oporbe oštro su u utorak osudili odbacivanje kaznene prijave koju je policajka ljetos podnijela protiv Anne Dujić, kćeri HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, poručivši kako je "država zarobljena", a privilegirani su i zaštićeni oni koji su povezani s HDZ-om.

"Djeluje kao u potpunosti zarobljena država u kojoj se očekuje, više to nikoga ne iznenađuje, da su neki privilegirani i da ih sustav štiti ukoliko su povezani s nekim tko je utjecajan unutar HDZ-a", izjavila je novinarima zastupnica Dalija Orešković (SSIP) u Saboru.

Najavila da će ovaj tjedan Sabor raspravljati o Izvješću o radu policije u prošloj godini koje je puno podataka prema kojima se "našoj policiji u cijelosti može vjerovati".

"I kada imamo situaciju da u takvom ekscesu policiji ne vjeruje sustav to znači da tim sustavom 'drma' netko moćniji i to je ono što je porazno za Republiku Hrvatsku", ocijenila je Orešković.

Grmoja: To je skandalozna odluka

Nikola Grmoja (Most) rekao je da se u svim uređenim državama vjeruje službenim osobama.

"Nije mi jasno na temelju kojih dokaza je DORH to odbacio i zašto nije vjerovao službenoj osobi, policajki posebno kad smo vidjeli kako su se te dvije gospođe (Dujićeva kći i supruga) ponašale. To je skandalozna odluka i zapravo pokazuje kako naše institucije funkcioniraju. Iako HDZ tvrdi da imamo neovisne institucije izgleda da to nije tako", ustvrdio je Mostovac.

"Kad se policajcima i službenim osobama ne vjeruje, već se vjeruje dvjema gospođama povezanima s ključnim ljudima unutar HDZ-a, onda očito imamo veliki problem", dodao je.

SDP-ov Ivan Račan rekao je da mu to zvuči nestvarno i nevjerojatno. Upitan što to govori o funkcioniranju institucija Račan je odgovorio da ako je to točno, onda smo "u većoj banani nego što smo mislili".

Marijana Puljak (Centar) rekla je da je na čelu DORH-a "njihov dečko".

"Evo prve neaktivnosti njihovog dečka, to je zanemarivanje u svom poslu kakvo se očekuju od njihovog dečka. Policajka je jasno rekla da su na neki način autom išle na nju što su one negirale i što drugo očekivati. Nije se ničemu čuditi i pri podizanju kaznene prijave sam pomislila 'jadna policajko ne znaš što te čeka'", ustvrdila je Puljak.

Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako su dobitnici društva oni koje osobno bira premijer Andrej Plenković. Dodala je kako se želi ispričati vatrogascima i napadnutoj policajki "što imamo državu koja nije sposobna i ne želi reagirati na takve stvari te štiti podobne, a ne žrtve nasilnika".

"To pokazuje podijeljenost i nejednakost u društvu", ustvrdila je.

"Nije mi lijepo zvučalo kad sam to slušao", ustvrdio je, upitan o slučaju 'Dujić', Milorad Pupovac (SDSS) te je dodao kako ne zna pod kojim okolnostima je DORH odbacio tu prijavu.

Na novinarski upit o odbacivanju prijave HDZ-ov Ante Sanader kratko je tek uzvratio protupitanjem: "Kakve to ima veze s današnjom raspravom", dodavši da je "DORH autonomno tijelo te zašto bi on komentirao DORH".

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odbacilo je kaznenu prijavu protiv Anne Dujić, poznate u javnosti po snimkama urlanja "nakaze, nakaze" nakon što je ljetos u šibenskom zaleđu gdje su izbijali požari, izazvala incident na policijskom blokadnoj točki.

Prijavu protiv Anne Dujić podnijela je mlada šibenska policajka, navodeći da ju je Dujić vrijeđala psovkama te da ju je gotovo pregazila kako bi prošla kroz cestovnu blokadu postavljenu zbog požara. Dujić je bila optužena za prisilu prema službenoj osobi, a prijava je bila popraćena izvješćima koja je Policijska uprava šibensko-kninska dostavila Državnom odvjetništvu nakon incidenta koji su snimile i TV kamere.

