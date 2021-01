Pokraj Petrinje, u naselju Mečenčani stvaraju se goleme rupe u tlu. Dosad ih ima više od 10, a najveća je širine 20 metara.

Nakon razornog potresa, u naselju Mečenčani pokraj Petrinje, stvaraju se goleme rupe u tlu. Rupe se šire iz sata u sat. Jedna rupa širine je oko 20 metara, a dubine najmanje pet metara do vode. No to nije jedina rupa u selu, ima ih još 9.

Stjepan Cvitkušić iz Mečečana kaže kako se rupa od ponoći proširila po dužini pet metara, a u širini metar i pol i s druge strane dva metra.

"Pojavile su se još četiri rupe, manjeg promjera, ali i ova velika je bila manjeg promjera pa se proširila. To je sve blizu kuća i narod strahuje. U svakom trenutku nečija kuća može propasti. Imamo već dvije kuće iz kojih su se stanovnici morali odseliti.

Dolaze stalno stručnjaci, no imamo i drugih problema zbog potresa. Renoviramo i obnavljamo. Ne može se svatko naći u situaciji da s njima razgovara. Nikakve prave informacije nemamo osim od vas medija, preko televizije.

Jedni kažu da zatrpamo, drugi kažu da pratimo situaciju. Mogu reći da loše spavamo, od kada se to pojavilo pored naših kuća, još gore od potresa. Kako ćemo izdržati, ja ne znam", rekao je Cvitkušić.

