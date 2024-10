Na bolesno dijete, vapaj roditelja za pomoć – malo tko od nas će ostati imun. Mnogi će odvojiti od svojih usta kako bi pomogli u takvoj situaciju. I to je lijepo, dobro, plemenito. No znaju to i oni koji nemaju čiste namjere pa igraju baš na tu, emotivnu kartu.

Tako su jednu stvarnu i strašnu priču, o uistinu bolesnom djetetu, iskoristili da bi zaradili. Ukrali su podatke, napravili lažne stranice i skupljaju novac. Organizirana prijevara diljem Europe nije zaobišla ni Hrvatsku. Kako operiraju, kako im stati na kraju i kako prepoznati da je riječ o lažnim humanitarkama? Priču o tome napravila je reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.

