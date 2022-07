Progovorila je profesorica matematike koja je tjednima u fokusu zbog promjene ocjene sinu predsjednika Zorana Milanovića.

Profesorica matematike u Klasičnoj gimnaziji koja je naknadno promijenila ocjenu sinu predsjednika Zorana Milanovića nakon pritiska njegove majke, Sanje Musić MIanović, konačno je istupila u javnost.

Kazala je da je ocjenu podignula nakon što je to od nje eksplicitno tražila upravo ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić, s kojom je na tu temu imala dva sastanka. Na prvom je prisustvovala i školska pedagoginja.

"Ja sam u tom razredu zaključila ocjene 20. lipnja. Potom me u četvrtak, 23. lipnja, ravnateljica pozvala na razgovor s njom i pedagoginjom vezano za žalbe roditelja iz tog razreda", kazala je za Telegram profesorica koja je htjela ostati anonimna.

Na tom sastanku ravnateljica joj je rekla da postoje neslužbene pritužbe na njezin rad, ali nije rekla radi li se o pritužbi jednog roditelja ili više njih. "Rekle su da neke stvari očito treba popraviti, da na neke stvari treba paziti i da ćemo od iduće godine pripaziti i biti oprezniji s radom. Razgovor je time završio", pojasnila je profesorica.

No, ravnateljica ju je ponovno pozvala na razgovor u ponedjeljak, 27. lipnja. "Tada razgovaramo samo ona i ja. Govori mi da je sada došla i pismena žalba predsjednikove supruge mailom i da su ponovno navedene sve iste primjedbe koje su i ranije bile izrečene. Govori mi da očito nije bio dovoljan prijašnji razgovor i da se radi o predsjednikovoj supruzi, čiji je utjecaj neupitan. Nakon toga ravnateljica je od mene tražila da promijenim ocjene", priznaje profesorica.

Za troje učenika koji su imali zaključenu ocjenu 4 tražila je da im se zaključi 5. Rekla je i da, ako se to ne dogodi, znaju da će doći inspekcija, ne samo njoj nego i školi. Da će pročešljati cijelu školu, "a da to nikako ne želimo jer znamo koji će biti ishod inspekcije".

"Ja sam na to pitala gdje je tu pravda prema ostalim učenicima u razredu, zašto bi njih troje po novom kriteriju trebalo dobiti više ocjene. Ona mi je na to rekla da izvučem prosjeke svih učenika iz razreda pa da vidim ima li netko sličan. Ja sam izvukla te prosjeke i nisam znala po kojem bih kriteriju sada trebala odabrati učenike koji bi trebali dobiti višu ocjenu, pa sam pitala nju. Ona mi je odabrala učenike koji bi to bili", kazala je profesorica.

Na kraju je ocjena podignuta sedmero učenika, ali nisu svi dobili petice.

Bilo ju je strah

Profesorica priznaje da ju je bilo strah s obzirom na to da "u tom trenutku nije vidjela drugu mogućnost, nego poslušati ravnateljicu jer joj je nadređena". Ravnateljica joj je priopćila da više neće predavati u razredu u kojem je predsjednikov sin.

Sve će to, kaže profesorica, potvrditi i policiji. Ističe da nije bila upoznata o pritužbama Musić Milanović, ali da joj je u razgovoru 27. lipnja rečeno da se na njezin rad prva dama ipak žalila. Musić Milanović kod nje nikada nije bila na informacijama.

Profesorica je napomenula da se sporni ispit nakon bolovanja pisao mjesec dana nakon njezina povratka na nastavu i da je cijelo gradivo obrađeno.