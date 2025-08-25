Pogledajte što stiže prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."

Nestabilni vremenski uvjeti u sljedećih nekoliko dana predviđaju se diljem zapadne Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, budući da će Europu pogoditi ostaci uragana Erin.

Nakon što je dosegao vrhunac jačine kategorije 5, Erin se kreće istočno od Sjeverne Amerike prema Europi te je oslabio na intenzivnu posttropsku ciklonu. Sustav izaziva zabrinutost zbog potencijalne pojave teških vremenskih uvjeta krajem ovog tjedna, piše Severe Weather.

Ostaci uragana Erin ostat će intenzivni do ponedjeljka i utorka, s epicentrom zapadno od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Prije udara Erina, u Ujedinjenom Kraljevstvu temperatura bi mogla dosegnuti 30 stupnjeva prije nego počne razdoblje kiše. Visoki valovi zahvatit će zapadne obale. Toplo vrijeme bit će kratkotrajno tek u ponedjeljak.

Prema prognozama, tijekom noći i utorka, ostaci uragana Erin u početku će donijeti vlažnije i vjetrovitije uvjete u Irsku, Sjevernu Irsku, a zatim i u veći dio Ujedinjenog Kraljevstva.

Prognoza Severe Weahera - 1 Foto: Severe Weaher Europe

Analiza američkog OPC-a (NOAA Ocean Prediction Center) otkrila je da Erin još uvijek razvija vjetrove uraganske jačine.

Sustav će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova uraganske jačine, dok će od sredine tjedna nadalje situacija postati nestabilnija, s jakim vjetrovima i povremenim jakim, grmljavinskim pljuskovima. Očekuje se da će kiša i vjetroviti uvjeti potrajati do kraja tjedna.

Val će se postupno kretati prema zapadnoj Europi i širiti se dalje prema jugu-jugoistoku, donoseći potencijalno teške vremenske uvjete za sjeverno mediteransko područje krajem ovog tjedna. Nakon sredine tjedna, probit će se dublje u kontinent.

Prognoza Severe Weahera - 2 Foto: Severe Weaher Europe

Europu očekuje dinamičnije vrijeme do kraja kolovoza, koje će vjerojatno potrajati i do početka rujna.

U ponedjeljak će najviši valovi biti visoki 10-12 metara zapadno od Irske, postupno se šireći na istok prema zapadnim obalama od ponedjeljka navečer do utorka.

Snažni vjetrovi na višim razinama potom će se proširiti preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i alpskoj regiji. Jug Europe ostaje u toplim uvjetima kasnog ljeta, nakon čega slijedi povijesna toplina Sredozemnog mora. Ovo ukazuje na potencijalno višednevnu pojavu teških vremenskih uvjeta koji će početi kasno u srijedu pa do subote, jer će se intenzivna mlazna struja i hlapljiva zračna masa kombinirati nad područjem, osobito na sjeveru Italije i u alpskom području.

Prognoza Severe Weahera - 3 Foto: Severe Weaher Europe

Podsjetimo, meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo najavila je kako će sljedećih dana na kopnu biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano te postupno toplije. Od srijede uz mjestimice više oblaka na zapadu unutrašnjosti, moguće je malo kiše ili poneki pljusak. U utorak i srijedu je lokalno moguća jutarnja magla. Vjetar slab, od srijede i umjeren južni i jugozapadni. Dnevne temperature ponovno će dosegnuti, i prijeći, 30 stupnjeva, a i jutra će biti malo toplija.

Na moru djelomice, često i pretežno sunčano. Od srijede uz više oblaka, uglavnom na sjevernom Jadranu moguće je lokalno malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u četvrtak jugo u jačanju. Temperatura zraka i ovdje u postupnom porastu.

Bliži se kraj kolovoza, i u skladu s time temperatura zraka više nije izrazito visoka. Ipak, očekuje nas još vrućih dana, već sljedeći tjedan će živa u termometru ponovno prelaziti 30 stupnjeva.