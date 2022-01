Most preko Drave na autoputu Slavonika - 2

Na autoputu Slavonika, kod mjesta Petrijevci, nalazi se most preko rijeke Drave dug gotovo 2,5 kilometra.

Most na Dravi završen je prije pristupnih cesta, pa je 2016. bio u fokusu javnosti jer se do njega nije moglo doći. No sad privlači pažnju svojom impozantnosti.

"Ovo nije bilo obično gradilište i ovo nije običan most. Uz Krčki i Maslenički te budući Pelješki, ovaj most je doista jedinstvena građevina", rekao je 2016. Robert Španović, glavni inženjer gradilišta.

Najduže iščekivani most u Hrvatskoj, Pelješki, trebao bi biti pušten u promet za nekoliko mjeseci.

