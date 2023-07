Otkriven novi soj koronavirusa, znanstvenici kažu da je najekstremniji koji su dosad vidjeli. Zaraženi mogu bolovati i nekoliko mjeseci

Tijekom liječenja pacijenta u Indoneziji, znanstvenici su otkrili novu "najmutiraniju" verziju koronavirusa. Ovaj soj ima više od 110 mutacija što je dvostruko više od omikrona.

Ova preoblikovana verzija delte prikupljena je iz brisa pacijenta u Jakarti te ima 113 jedinstvenih mutacija od kojih čak 37 utječe na šiljasti protein koji virus koristi da se uhvati za ljude.

Pročitajte i ovo Malo se pogubila VIDEO Najstarija senatorica zbunila se prilikom glasanja o raspodjeli 823 milijarde dolara: "Samo reci da!"

Znanstvenici su ovaj zasad neimenovani soj nazvali najekstremnijim koji su ikada vidjeli, no još uvijek nema dokaza da bi se soj mogao proširiti, a kad bi se i proširio stručnjaci navode da to ne bi dovelo do nove karantene.

Pacijent koji je zaražen umjesto da preboli virus u nekoliko tjedana pati od produžene infekcije koja može trajati i nekoliko mjeseci. Infekcije poput ove javljaju se kod pacijenata s kompromitiranim imunološkim sustavom, poput onih s AIDS-om ili onih koji su podvrgnuti kemoterapiji raka pa su zbog toga manje sposobni za borbu protiv virusa.

Pročitajte i ovo opasna tradicija VIDEO Panika na Festivalu krvi: Životinja pobjegla od mučne smrti, ozlijeđeno više ljudi

Ipak, takve infekcije zabrinjavaju znanstvenike jer stvaraju savršene uvjete za mutaciju koronavirusa i tako mu dopuštaju da prijevarom prođe tjelesnu obranu, piše Daily Mail.

"Kako se virus širi i nastavlja mutirati, to će neizbježno rezultirati ozbiljnim infekcijama kod najosjetljivijih, a također će povećati broj onih koji trpe teret dugoročnih posljedica infekcije", rekao je Lawrence Young, virolog sa Sveučilišta Warwick.