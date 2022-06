Postoji osnovana sumnja da mnogi trgovci pod izlikom povećanja cijene goriva, situaciju koriste za ostvarivanje dodatne zarade. Sindikati pozivaju na objavu crnih lista, a mali trgovci kažu da nemaju drugog izlaza.

Jesu li poskupljenja baš svih namirnica, posebno onih osnovnih, uistinu opravdana? Postoji osnovana sumnja da mnogi pod izlikom povećanja cijene goriva, situaciju koriste za ostvarivanje dodatne zarade. Neizravno to priznaju i u Vladi, javlja Dnevnik Nove TV.

Sindikati pozivaju na objavu crnih lista, a mali trgovci kažu da drugog izlaza osim poskupljenja u ovom trenutku nema. Ili to, ili ključ u bravu.

"Mi smo poskupili od 10 lipa do kune", kažu u najstarijoj zagrebačkoj pekarnici. Računica im je jasna. Sirovine su otišle u nebo, kao i plin, struja, gorivo. Cijene proizvoda nisu mogle ostati iste. "Neka peciva otišla su 10, 20 lipa. Neki kruh 50 lipa, a najveći kruh od kile otišao je za kunu gore. To je čisto održavanje. Ovako, do kraja godine bi kila kruha mogla koštati i do 20 kuna", kaže Edita Trajković, vlasnica pekarnice.

Poljoprivrednici, iako su dio istog proizvodnog lanca, kao da nisu. I oni su kritični prema poskupljenju kruha. Smatraju da nije realno da oni dobiju 2kn za kilogram pšenice, a da je kruh od 10 do 12 kuna.

"Ne znam peče li se kruh drugačije nego prije?", pita se poljoprivrednik Matija Brlošić. "Vjerojatno se dodaju neki sastojci koji su u miligramima skuplji nego brašno, voda i sol...", dodaje.

Sve je poskupilo najmanje 20 do 30 posto, misle Zagrepčani koji to već duže vrijeme osjećaju na vlastitom džepu. "Ako se tako nastavi, bit će odlično za sve hrvatske građane zato što će im to dati dodatni poticaj da se odsele iz Hrvatske".

Je li porast cijene energenata nekima izlika za neopravdana poskupljenja? U Centru za edukaciju potrošača imaju ozbiljne sumnje u to.

"Neke naznake su da tu ima manipulacije jer vidjeli smo da je išlo sniženje PDV-a za određene prehrambene proizvode, a za krajnjeg potrošača tu se nije ništa promijenilo", kaže Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača. "Nekakav apel ide u smjeru toga da ide na zamrzavanje barem osnovnih prehrambenih proizvoda", kaže Popović.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske slaže se s time da je rješenje možda bojkot i crna lista onih koji neopravdano dižu cijene. "Mi već mjesecima zagovaramo model da se počnu formirati crne liste".

Građani u svemu prepoznaju glavnog krivca. "Tko je za to kriv? Ovi iz Sabora i Vlade. Riba smrdi od glave", kažu. "Dok god u Hrvatskoj 100 tisuća ljudi ne izađe pred Sabor, ništa se pozitivno ne bude dogodilo", uvjereni su građani.

Ali ni nešto takvo se također nikada nije dogodilo. Barem zasad, javlja Dnevnik Nove TV.

