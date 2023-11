Građani na internetu mogu prijaviti korupciju, ali ne anonimno: "Svatko je to radio - to je normalno"

Sjećate se propusnica i COVID potvrda bez kojih se nije moglo na posao? USKOK je podigao optužnicu protiv 14 okrivljenih koje tereti da su za 100 eura mita od medicinske sestre u Zagrebu dobili upis da su cijepljeni, iako se nikad nisu cijepili.



Korupcija je rak rana svakog društva a poražavajuće je da prema posljednjim podacima Europske komisije čak 93 posto ispitanika iz Hrvatske smatra da je korupcija problem u državnim i javnim institucijama. To je gotovo 20 posto više od prosjeka Europske unije, naglasio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.



"Da sad tu ispitate sve ljude, svatko je to radio - to je normalno", rekao je Zlatko. Vesna je rekla: "Svi smo mislili ulaskom u Europsku uniju da će se to smanjit, ali koliko vidimo - ne".

Što građani misle o korupciji, želi znati i policija. Odgovoriti im možete na online upitniku - a na temelju toga radit će program prevencije.

U 35 pitanja nalazi se i: Zašto ne biste prijavili korupciju? Nude se odgovori: od imao sam koristi od toga, nikog nije briga, preko neznanja, straha i nepovjerenja do toga da je korupcija - uobičajena stvar.

Dnevnik Nove TV isto je pitao i građane. "Nepovjerenje u institucije", kazala je Vesna. "Vjerojatno nikog nije briga ako to prijavim", dodao je Mateo.



Hrvatska u svim europskim i svjetski istraživanjima o korupciji zaostaje za prosjekom Europske unije.



"Ako bismo gledali one najtransparentnije države poput Danske onda u Hrvatskoj zaostajemo i puno puno više", naglasila je Davorka Budimir.

Početkom godine Ministartvo pravosuđa najavilo je da će napraviti aplikaciju "Građani, prijavite korupciju". Kritika je išla na cijenu od 640 tisuća eura, te što prijava nije anonimna.

Za Dnevnik Nove TV kazali su da je ugovor potpisan u rujnu. Ipak će stajati upola manje - a povezivat će sva državna trgovačka društva i tijela, ministarstvo i pučku pravobraniteljicu. Imat će i virtualnog asistenta, a zaživjet će tek za godinu i pol dana.



Dotad korupcija se telefonom ili mailom, anonimno i besplatno, može prijaviti - DORH-u.

