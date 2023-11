Oporba: "Uhićenja na Geodetskom fakultetu ukazuju na korupcijsku hobotnicu"

Oporbene stranke komentirale su uhićenja na zagrebačkom Geodetskom fakultetu.

"Jutrošnja uhićenja ne možemo promatrati odvojeno od vijesti koja je uslijedila da je upravo taj fakultet bez javnog natječaja dobio veliki posao 3D snimanja za državu", ustvrdio je Peđa Grbin (SDP).

"Neki će reći da fakulteti ne moraju ići na javne natječaje, a meni ovo smrdi do neba na uigranu shemu i korupcijsku hobotnicu u kojoj se koristi činjenica da neki poslovi s određenim institucijama ne moraju ići na javnu nabavu da bi se to onda koristilo kao bankomat za pojedince koji su povezani s vlašću”, rekao je Grbin.

Kada sve ovo dođe na udar i Ured europskog javnog tužitelja, postoji realna mogućnost, smatra, da brojna sredstva, i ona iz Fonda za solidarnost i drugih fondova koja su nam stavljena na raspolaganje, mi kao država moramo vratiti.

"Ali onda to ne vraća Nina Obuljen nego mi, građani Hrvatske jer je netko zabio ruku u džep europskih fondova, misleći da od tamo može krasti koliko ga je volja", kazao je.

Premijerovu izjavu da se DORH mora izjasniti o slučaju Agrokor, Grbin je popratio pitanjem – što će nam takav premijer? "Možemo postaviti panj u Banske dvore, efekt će biti isti, jer nizašto nije odgovoran, ništa ga se ne tiče, ništa mu nije tema", mišljenja je predsjednik SDP-a.

Grmoja: Uhićenja nemamo dok ne krenu iz Ureda europskog javnog tužitelja

Nikola Grmoja (Most) ističe da svaki dan imamo novu aferu, ljudima to više izlazi na uši, a kaže kako ni sam više nema volje komentirati afere Plenkovićeve Vlade. Stoga je jedini izlaz da građani na izborima svemu ovome kažu dosta.

"U najnovijoj aferi, u Ministarstvu kulture, vidim da se bez natječaja dodijelio novac koji se trošio bez ikakvog rezona, svi su troškovi bili preplaćeni i institucije, za koje ne znam imamo li ih uopće, trebaju poduzeti ono što je potrebno", kazao je.

Uhićenja nemamo dok ne krenu iz Ureda europskog javnog tužitelja, a imamo i situacije s nepobitnom dokazima u sms prepiskama. No ako se radi o Plenkovićevom najužem krugu, tada ni sms prepiska gdje se namještaju poslovi nije dovoljna jer vidimo da Marko Milić, Krunoslav Katičić i ostali nisu pozvani na obavijesni razgovor, a ja pitam zašto”, istaknuo je Grmoja.

Plenkoviću je poručio da se riješio Mosta iz Vlade u trenutku izbijanja afere Agrokor da bi mogli "hapati" i sada im je sve to došlo na naplatu. "Čisti svoje smeće, Plenkoviću, nemoj se sada vaditi na Most. Ti se želio sam voditi taj proces, vidimo kako si ga vodio i ovo je tvoje smeće koje ćeš ili sam čistiti sada ili ćemo čistiti mi kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku”, najavio je.

Benčić: Uhićenja ukazuju na korupcijsku hobotnicu oko Geodetskog fakulteta

Sandra Benčić (Možemo!) nije iznenađena uhićenjima jer je istragu provodio Ured europskog javnog tužitelja. "Taj slučaj jasno pokazuje da se novci iz europskih fondova, i to na sveučilištima, troše na način koji predstavlja ozbiljna kaznena djela, uključujući pronevjeru i krađu. To što je pohapšeno 29 ljudi pokazuje da je bila cijela jedna korupcijska hobotnica oko Geodetskog fakulteta, ali i to da nadzorni mehanizmi koje Vlada ima za trošenje europskih sredstava na funkcioniraju”, ocijenila je.

I najnovije otkriće portala Telegram o slučaju u Ministarstvu kulture, napomenula je, ukazuje na to da je sredstva iz Fonda solidarnosti ministrica Obuljen dodijelila istom tom Geodetskom fakultetu i istom tom dekanu koji je organizirao korupcijsku hobotnicu, izvlačio sredstva iz europskih fondova, a potrošena su tako da im je uplaćen cijeli iznos, a da je snimljena četiri ili pet puta manja površina od one koja je bila ugovorena.

"Ako se dokaže da je ministrica znala za malverzacije s europskim fondovima na Geodetskom fakultetu, prihvatila i predala izvješća koja su neadekvatno dokumentirana Fondu solidarnosti, onda je i ona izravno umiješana u cijelu priču i morat će odgovarati. Sve ove afere na steroidima koje ovaj tjedan iskaču van morat će platiti građani Hrvatske i još iduće dvije do tri generacije, o tolikoj šteti se radi", zaključila je Benčić.