Podignuta razina upozorenja za dubrovačku regiju, je li opasnost prošla? Evo što nas čeka u nastavku tjedna

Otklanjajući posljedice nevremena i obilne kiše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji vatrogasci su u ponedjeljak imali 40-tak intervencija ispumpavanja vode iz objekata na području: Dubrovnika, Konavala, Ploča, Metkovića i Orebića, objavilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite

Također Županijski centar 112 Dubrovnik zaprimio je pet dojava o klizištima i 10-ak vezano uz odrone. Zbog nove obilnije kiše koja se očekuje, prognostičari DHMZ-a podigli su razinu upozorenja za dubrovačku regiju na crveno

Upozoravaju na mjestimice moguće obilne i izražene pljuskove s grmljavinom te olujnim vjetrom, a moguće su urbane i bujične poplave, osobito u mjestima gdje su već u ponedjeljak pale znatne količine kiše

Iz Civilne zaštite pozivaju građane na pojačani oprez.

Nevrijeme u Zadru

Županijski centar 112 Zadar zaprimio je tijekom dana više dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakom kišom, koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo i područje Zadarske županije

Dojave su se odnosile na poplavljena dvorišta, prodor vode u objekte, vodu na županijskoj cesti u Podgradini te srušene grane u Zadru

Na teren su upućene nadležne vatrogasne postrojbe, naveli su iz Ravnateljstva CZ.

Prognoza Dnevnika Nove TV

Preko Hrvatske se premješta prva od dvije ili više fronti ovog tjedna. Sa sobom donose kišu i vjetar, no jače zahladnjenje dolazi kasnije tijekom tjedna. Detalje otkriva meteorolog Nikola Vikić-Topić.

"U utorak će od jutra biti sunčano, na većini Jadrana i vedro. Samo će na jugu Dalmacije još biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, u ranim satima. U središnjoj će Hrvatskoj ujutro biti lokalne magle i ona se može zadržati sve do 9 ili 10 sati.

Bit će i nešto vjetra, na moru će puhati umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a u Slavoniji umjeren sjeverozapadnjak. I jutro će biti znatno svježije nego danas. Najniža će temperatura biti od 11 do 15, a na Jadranu 18 do 21.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome postoji mala vjerojatnost za kratak popodnevni pljusak, ponajprije uz samu granicu sa Slovenijom. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti ugodnih 24, 25 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pomalo vjetrovito, puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverozapadnjak. Uz to, bit će nešto oblačnije nego na zapadu, ali i dalje djelomice sunčano. Temperatura će biti oko 24, no zbog vjetra se može činiti i malo svježije.

U Istri, Primorju i gorju pretežno sunčano i ugodno. Poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku. Postoji i mala vjerojatnost za kratak pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, bliže granici sa Slovenijom. Puhat će bura. Malo će oslabjeti naspram jutra, no i dalje će biti umjerena, a navečer pod Velebitom ponovno i jaka. Na obali će temperatura biti oko 28, a u gorju od 20 do 23.

U Dalmaciji će na sjeveru biti vedro, a na jugu umjereno oblačno, no i tamo će se, nakon jutarnjih pljuskova, razvedravati, uz sve više sunca. Poslijepodne samo vrlo rijetko i kratko još može ponegdje pljusnuti. Puhat će bura, uglavnom umjerena, tek će navečer opet malo ojačati, na umjerenu do jaku. Danju će biti vrlo toplo, od 26 do 29 Celzijevih stupnjeva.

U srijedu će u unutrašnjosti biti sunčano i uglavnom suho. Još je manja vjerojatnost za pljuskove nego u utorak. U četvrtak zatim stiže novo pogoršanje s kišom i padom temperature, u popodnevnim satima. A petak će biti oblačan, kišovit i osjetno hladniji, oko 15 stupnjeva bit će maksimalna temperatura. Pravi jesenski dan, ali više onaj kasnojesenski.

Na moru će srijeda biti sunčana, ali već će biti jasno da se sprema nova promjena jer će predvečer okrenuti na jugo koje će jačati. U četvrtak potom stižu pljuskovi, u Istri i Primorju može biti i obilne kiše, dok će u petak obilnije padati u Dalmaciji. Ta će dva dana biti znatno oblačnija i kišovitija. U petak će okrenuti na buru i tad će zahladnjeti i na obali.

Tjedan u koji smo ušli bit će promjenjiv. Najviše sunca imat ćemo u utorak i srijedu, a najviše kiše u četvrtak i petak. Pri tome će u utorak i srijedu još biti toplo, a zatim od četvrtka i osobito od petka osjetno hladnije", prognoza je metorologa Dnevnika Nove TV.

