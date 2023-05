Zbog radova u tunelima Ledenik i Bristovac, na dionici autoceste A1, bit će zatvorena dionica od čvora Sveti Rok do čvora Rovanjska u oba smjera, te će se sav promet preusmjeriti na obilazne pravce, obavijestio je HAC.

Radovi u smjeru Dubrovnika, od čvora Sveti Rok do čvora Rovanjska, izvodit će se u dva noćna termina, od 22. do 24. svibnja u vremenu od 20 sati do 6 sati ujutro.

Alternativni pravac: čvor Sveti Rok (A1) - D50 - D27 (Gračac) - D54 (Zaton Obrovački) - D8 - čvor Maslenica/Rovanjska (A1)

Radovi u smjeru Zagreba, od čvora Rovanjska do čvora Sveti Rok, izvodit će se također u dva noćna termina, od 24. do 26. svibnja u vremenu od 20 sati do 6 sati ujutro.



Alternativni pravac: čvor Maslenica/Rovanjska (A1) - D8 - D54 (Zaton Obrovački) - D27 (Gračac) - D50 - čvor Sveti Rok (A1).