Jedna od ključnih tema u četvrtak bit će sastav nove Europske komisije.

Sastanak će početi u četvrtak u 15 sati i mogao bi trajati do duboko u noć. Europsko vijeće, odnosno šefovi država i Vlada zemalja članica EU postavili su sebi visoku ljestvicu, a to je da predsjednika ili predsjednicu Europske komisije i svih pet čelnih funkcija Europske unije izaberu, odnosno predlože prije konstituiranja Europskog parlamenta koje će biti početkom srpnja.

To je ambiciozan plan, ali nije vjerojatno da će se ostvariti. Spekulira se da će biti još jedan summit prije konstituiranja Parlamenta. Ako se to tako brzo dogodi, to znači da će ići ad hoc, s obzirom na to da su rezultati izbora takvi da će prije svega za funkciju predsjednika ili predsjednice Europske komisije trebati veliki kompromis i veliki dogovori, a pogotovo ako budu išli po shemi – velike, male zemlje članice, sjever, jug. U tom slučaju bi to moglo trajati do unedogled.

Teme o kojima će još biti riječ na Europskom vijeću i koje su nam zanimljive jer se radi o našem susjedstvu jesu Makedonija i Albanija koje bi trebale dobiti datum početka pregovora za članstvo u Europskoj uniji. Tome se protive Francuska, Nizozemska i još neke zemlje članice. Hrvatska je za to da se tim dvjema zemljama da datum početka pregovora. Velika bi nepravda bila prema Makedoniji ako ne dobije datum. To je zemlja veoma europski orijentirana. Također, ako im ne daju datum početka pregovora, Europsko vijeće bi pogazilo vlastitu riječ koju su dali prošle godine – da će Makedonija započeti pregovore u prosincu ove godine.

Što se tiče teme Hrvatska i euro, premijer je rekao da je to plan koji će ići korak po korak. Povjerenik za financije i socijalna pitanja je pohvalio nedavne ocjene kreditnog rejtinga Hrvatske koji je dignut, pohvalio je i strukturne reforme, a govorilo se i o pismu namjere ulaska u eurozonu, koju bi hrvatska Vlada uskoro mogla uputiti u Bruxelles.