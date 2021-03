Prije dvije godine Ministarstvo poljoprivrede pompozno je najavilo izgradnju dvadeset hladnjača za voće i povrće diljem Hrvatske. Trebao je to biti zamah domaćoj proizvodnji koja nije dostatna. No, hladnjača još nema, a Osječko-baranjska županija, u kojoj proizvođači najdulje čekaju, u golemu investiciju krenula je sama.

Trebalo je dvadeset proljeća da Domagoj iz Erduta dočeka početak gradnje regionalne hladnjače. Obećavale su je gotovo sve dosadašnje lokalne vlasti. Svoje bi voće trebao skladištiti, sortirati i pakirati nakon jesenske berbe sljedeće godine.

"Meni to znači da imam regionalni centar na dvadeset kilometara gdje mogu robu konfekcionirati, složiti, organizirati transport", rekao je Domagoj Škobić, voćar

Ugovori su sklopljeni, prvi bageri u osječkoj eko zoni očekuju se za deset dana. Projekt vrijedan 101 milijun kuna, pokrenula je Osječko-baranjska županija.

"Njegovi ukupni kapaciteti su 2910 tona, a od skladišnih kapaciteta imamo 23 rashladne komore. U samom prostoru smo osigurali 690 tona skladišnih kapaciteta za naše ekološke poljoprivrednike", kaže Silvia Wendling, pročelnica za poljoprivredu.

Prije dvije godine Ministarstvo poljoprivrede najavilo je izgradnju dvadeset sličnih centara po cijeloj Hrvatskoj, no voćari i dalje čekaju.



"Usvojen je operativni program izgradnje regionalnih hladnjača je usvojen na inicijativu Hrvatske voćarske zajednice, međutim on zapinje sa realizacijom. No, kada se on realizira ne samo što ćemo moći zaustaviti propadanje sektora voća i povrća, već ovo nam otvara zaista jednu široku lepezu novog razvoja ", rekao je Stjepan Zorić, Hrvatska voćarska zajednica.

Uvozimo voće vrijedno dvjesto milijuna eura. Prednjače banane i agrumi, sve je više marelica i trešanja, a odmah zatim su jabuke i kruške. Bez infrastrukture domaći voćari tome ne mogu konkurirati.

"Mi imamo ozbiljne upite iz stranih trgovačkih lanaca, ali zapravo ne možemo robu pripremiti za njihove police", govori Škobić.

Osječko-baranjska županija osigurala je dio novca, ministrica poljoprivrede najavljuje svoj udio, no još ne zna koliko ni kada će prva lopata za ostale centre.

"U ovom trenutku taj akcijski plan nastojimo nadograditi sa određenom studijom sa jednom tržišnom analizom i studijom kako bi bili prihvatljivi za financiranje europskih fondova", kaže Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Akcijski plan obuhvaća razdoblje od 2019. do 2023. godine. Gotovo pola vremena već je isteklo.

