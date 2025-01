Dabro ima uvjet, ali Plenković ne voli ultimatume: "To bi moglo rezultirati ozbiljnom krizom"

Izabranik Domovinskog pokreta David Vlajčić dobio je potporu vladajuće koalicije te bi već u petak mogao biti izglasan za novog ministra poljoprivrede. Istovremeno, njegov prethodnik Josip Dabro vladajućima je dao jedan uvjet u zamjenu za svoj, odlučujući glas u Saboru.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić javio se ispred Banskih dvora nakon sastanka vladajuće koalicije.

"Josip Dabro se svakako postavlja kao da Andrej Plenković ne bi imao većinu odnosno da neće imati većinu ako ne učini ono što bivši ministar želi. Brojka kojom su se izglasavati različiti prijedlozi što zakona, što različitih drugih podzakonskih akata tijekom posljednje sjednice Sabora, moglo bi se zaključiti da zaista ta većina jest tanka. No, nemojmo zaboraviti da ima tu dovoljno zaliha odnosno da vjerojatno postoje neke zalihe među takozvanim spavačima", rekao je Krešić.

Osim toga, pitanje je kako bi se postavili drugi članovi Domovinskog pokreta, ako bi ova kriza eskalirala i ako bi Josip Dabro do petka ostao pri svojem stavu da neće dignuti ruku za vlastitog nasljednika ako prije toga ne dođe do smjene šefa Hrvatskih šuma.

Pozicija HDZ-a je jasna. Kažu, idemo prvo riješiti pitanje ministra, idemo prvo kompletirati Vladu pa ćemo nakon toga rješavati pitanje Hrvatskih šuma. Uostalom, ministar poljoprivrede ima mogućnost i preko skupštine Hrvatskih šuma utjecati na to tko će biti u sastavu, tko će voditi tu javnu tvrtku.

Međutim, u Domovinskom pokretu je pitanje koliko zaista, kao što to kažu neki HDZ-ovci, Josip Dabro solira, a koliko zapravo govori ono što ostatak Domovinskog pokreta misli. Ako je ovo drugo na stvari, onda je zaista moguće da dođe do nekih bitno zategnutih odnosa u koaliciji.

Ne treba podsjećati da Andrej Plenković ne voli da se javno stavlja pred ultimatume. Pogotovo kad to manji koalicijski partner radi HDZ-u. Ako zaista Dabro inzistira na razrješenju aktualne uprave Hrvatskih šuma do petka pošto-poto, to bi zaista moglo rezultirati ozbiljnom krizom u vladajućoj koaliciji nego što to djeluje na prvi pogled.

Ako pak s druge strane, DP pristane na ovo što im nudi HDZ ili ako odustane oko cijele ove priče oko Hrvatske šuma na kojoj inzistiraju od kako su se u javnosti pojavile snimke Josipa Dabre koje su ga u konačnici stajale funkcije, to će biti uzmak za Domovinski pokret. I pitanje je što uopće mogu ponuditi javnosti, ali i svojim biračima da se prikažu kao netko tko je odmaknut od HDZ-a, ako povuku taj potez.

