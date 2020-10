Sezona je berbe jabuka. Ove se godine očekuje urod od 55.000 tona, što je manje nego prošle godine i upola manje nego 2014. ili 2015. Proizvodnja jabuka desetkovana je zbog nestabilnog tržišta i nedostatka hladnjača. Davno dano obećanje konačno stiže u Osječko-baranjsku županiju.

Svoj urod Stjepan će razvesti po Hrvatskoj.

„Vozim sve na more, većinu toga. Dolazim tamo s kombijem gdje me čekaju već palete koje su dostavljene i to odrađujem 5-6 puta godišnje“, govori proizvođač voća i povrća Stjepan Dumančić.



Prodaja po otkupnim cijenama bila je neisplativa, pa je dio voćnjaka iskrčio i okrenuo se dodatnim izvorima zarade.

„Imao sam prije 5 hektara, sad sam recimo na 3 hektara. Još smo posadili i jagode, papriku i paradajz i to kuham, dakle radim i pekmeze“, priča Stjepan.

Hrvatski voćari snalaze se na različite načine. Neki, kao Milica Jakobović, otvaraju prodajno mjesto u voćnjaku. Nedavno je u Đakovu održana javna berba u kojoj su za 3 kune kupci sami brali jabuke. Nakon dugogodišnjih obećanja, konačno kreće izgradnja regionalne hladnjače.

„Imamo spremno za objaviti javnu nabavu za najboljeg i najpovoljnijeg izvođača radova i započinjemo sa izgradnjom Regionalno distribucijskog centra za voće i povrće“, najavljuje osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

Investicija od 80 milijuna kuna sufinancirat će se iz europskih fondova.



„Ukupno ćemo imati 23 rashladnih komora i to sa ULO režimom i sa dinamičkom atmosferom“, kaže Silva Wendling, pročelnica Ureda za poljoprivedu.

Proizvodnja jabuka posljednjih je godina desetkovana. Lani smo ubrali svega 60-tak tisuća tona, što je gotovo upola manje nego 2014. Izvezli smo 20-tak tisuća tona, što je porast, no već u prva četiri mjeseca ove godine uvezli smo više jabuka nego cijele 2019. godine.



„Kad jabuke ima u većim količinama, zaista je cijena katastrofa. To bi stvarno hladnjača jako, jako puno pomogla“, smatra Milica Jakobović.

„Potrune toga, bez daljnjega, doista. E sad, da vi imate neki odgovarajući objekat gdje ćete vi svoje jabuke uskladištiti pa ćete i nju s vremenom vaditi, onda bi se imala i veća cijena“, objašnjava proizvođačica Snježana Borbaš.

Hrvatska do 2023. godine planira izgraditi ukupno 20 skladišno-distribucijskih centara, za sada sve kasni zbog korona krize.

