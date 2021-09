Da bi osigurali budućnost Banije, skupina aktivista i volontera, ljudi koji aktivno pomažu na terenu od prvoga dana, želi svim Banijcima i Banijkama pružiti prostor da zajedno kreiraju budućnost njihove zajednice. U tu svrhu 22. rujna kreće nacionalna i međunarodna crowdfunding kampanja ''Zajednica u centru – da imam gdje… živjeti''.

Međuljudske spone su one koje drže zajednicu na okupu i više nego ikada ih je važno njegovati i razvijati kako bi bile snažne i elastične, pogotovo kada je tlo nemirno kao na području Banije, koja se sporo i teško oporavlja nakon potresa koji ju je pogodio prije gotovo točno devet mjeseci.



I premda je važna obnova zgrada i kuća u kojima ljudi žive i rade, prijeko im je potrebno i stvaranje otvorenog i za sve uključivog prostora, prostora zajedništva i solidarnosti u kojem je moguće okupiti se i dobiti podršku, prostora koji će podignuti duh zajednice, ujediniti je, ojačati i okrenuti u smjeru bolje budućnosti. Ljudima na Baniji potreban je razvoj, ne samo obnova, a nastavak života nakon kataklizme poput potresa nije samo krov nad glavom, nego i osjećaj života i povezanosti u zajednici.

Ključan segment tog mozaika kojem je cilj zaustaviti sustavno iseljavanje mladih i poboljšati uvjete života građana koji ostaju bit će i društveno-kulturni centri u Sisku i Petrinji, u čije osnivanje je upravo krenula skupina aktivista i volontera, ljudi koji aktivno od prvoga dana pomažu na terenu. Predvode ih lokalne organizacije civilnoga društva s dugogodišnjim iskustvom rada u tamošnjoj zajednici -Udruga IKS iz Petrinje i Agencija lokalne demokracije (ALD) Sisak, uz podršku Mreže mladih Hrvatske i Operacije grad.





''Zajednica u centru – da imam gdje… živjeti''

Radionice, edukacije, savjetovanja te drugi oblici pružanja podrške i pomoći od pravne do psihosocijalne, volonterske i humanitarne akcije, kulturne manifestacije… cilj društveno-kulturnih centara (DKC) je da budu novo središte društvenog i kulturnog života u tim zajednicama nakon potresa, kao mjesta gdje građani i građanke svih generacija mogu provesti vrijeme, dobiti pomoć, kulturno i obrazovno se razvijati, a ponajviše sudjelovati u kreiranju tih prostora i razvoju zajednice.

Da bi to moglo biti moguće, potrebna je pomoć svih građana i stoga 22. rujna kreće nacionalna i međunarodna crowdfunding kampanja ''Zajednica u centru – da imam gdje… živjeti''. Trajat će tri tjedna i sve prikupljene donacije, a prvi je cilj prikupiti 11.400 eura, bit će uložene isključivo u opremu potrebnu za aktivnosti poput filmskih projekcija, raznih edukacija, glazbenih manifestacija, radionica za djecu i slično. Za same prostore osigurano je devet kontejnerskih objekata koji će biti tek prva faza višegodišnjeg razvoja društveno-kulturnih centara.

''Crowdfunding kampanju smo pokrenuli radi prikupljanja sredstava za nabavku nužne opreme koja će zadovoljiti POP -UP društveno kulturne centre Petrinja i Sisak s ciljem organizacije "šetajućih" aktivnosti u zajednicama u Sisačko moslavačkoj županiji koje su od potresa pretrpjele velika oštećenja kao što je slučaj u Petrinji i Sisku. Primjera radi, trenutno u Petrinji nema adekvatnih javnih prostora koji bi odgovorili na potrebe građana koji na ovom području žele opstati i ostati, a kojima je pored obnove domova, neupitno potreban i povratak u donekle normalan društveno kulturni život kako to i dolikuje zajednicama koje su na samo 50-ak kilometara od glavnog grada Republike Hrvatske. Nažalost, ova područja su i prije potresa pripadala skupini najnerazvijenijih županija u Hrvatskoj, skupini višestruko depriviranih područja Hrvatske uz činjenicu da su primjerice Petrinja i Glina jedni od gradova koji imaju najveći broj nezaposlenih s posebnim naglaskom na nezaposlene mlade i mlade koji napuštaju Hrvatsku'', istaknula je Tamara Jovičić, izvršna direktorica Udruge IKS, za DNEVNIK.hr.

Ljudima na Baniji je potrebno mjesto na kojem će moći pronaći podršku, i to sada, ne za nekoliko godina jer će dotad odseliti

Udruga IKS u Petrinji još od 2015. godine radi na ideji adaptacije kulturno zaštićenog dobra RH u Turkulinovoj 9 u Petrinji od oko 3000 m2 s ciljem uspostave modernog građanskog centra EU standarda. Za te potrebe je izrađeno i arhitektonsko idejno rješenje kao i studija predizvodljivosti.

''Nažalost, povijesna ljepotica u kojoj je IKS radio posljednjih 10 godina nije izdržala katastrofalni potres te je većim dijelom srušena. Do njene potpune adaptacije i realizacije ovog projekta pod nazivom "Community {R}evolution" koji smo pripremali u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom i Gradom Petrinja, kao čvrstog objekta koji ima javnu namjenu kao Društveno kulturni centar proći će i nekoliko godina što ljudi na ovom području ne mogu čekati. Zato smo krenuli u priču uspostave privremenih društveno kulturnih centara u Petrinji i Sisku kroz koje ćemo premostiti period oporavka, obnove i povratka u neki normalan život. Uz posljedice COVID pandemije, prirodne katastrofe potresa i opće apatije ovih krajeva našim sugrađanima je prijeko neophodan ovakav centar i to sada, ne za nekoliko godina jer će nam se ljudi odseliti, društveno kulturni centar kao jedinstveno mjesto javne namjene u kojemu "svak ima gdje" sudjelovati u kreiranju sadržaja od opće društvene koristi, kako to praksa EU i pokazuje'', objasnila je Jovičić.

Projekt se provodi uz podršku Fonda za aktivno građanstvo čiji su prioriteti demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost, ljudska prava, socijalna pravda i društvena uključenost ranjivih skupina.

''Kako naše organizacije rade dugi niz godina u svojim zajednicama upravo u spomenutim kategorijama, a neke su i prije provodile aktivnosti društveno kulturnih centara, nakon potresa i posljedica kojima svjedočimo na terenu, ovaj projekt je zapravo odgovor na realne potrebe građana ovog područja. Iako smo posljednjih gotovo devet mjeseci radili na direktnoj pomoći stanovništvu Sisačko moslavačke županije kroz podjelu hrane, higijene, odjeće, opreme, građe te pridonosili stambenom zbrinjavanju naših sugrađana, iz direktne usmene predaje korisnika, ali i iz provedenih anketa, utvrdili smo uspostavu društveno kulturnih centara kao realnu potrebu doslovno kao prostora zajedništva i solidarnosti'', kazala je Jovičić.

Nije dovoljno vratiti se na stanje kakvo je bilo

Uz podršku nekoliko donatora gdje prije svega ističe financijsku potporu UNICEF-a Hrvatske, za potrebe petrinjskog POP-UP društveno kulturnog centra tijekom studenoga ove godine bit će postavljeno devet modularnih kontejnera upravo u dvorištu zgrade u Turkulinovoj 9, u centru grada i povijesne jezgre Petrinje, koji će objediniti oko 80 m2 prostora za javne namjene, ali i prostora koji će logistički omogućiti nastavak djelovanja brojnim organizacijama civilnog društva koje djeluju na ovom prostoru, a zbog posljedica potresa su ostale bez mjesta za rad.



Stanovnicima Banije i prije potresa nedostajalo je sadržaja u zajednici i nije dovoljno vratiti se na stanje kakvo je bilo, zaključeno je i na konferenciji ''Zajednica u centru – društveno-kulturni centri na Baniji“ koja je održana kao dio uvoda u crowdfunding kampanju. ''Programi koji se rade u društveno kulturnim centrima rađeni su za lokalnu zajednicu, prema potrebama lokalne zajednice i uključuju lokalnu zajednicu'', objasnila je Mirela Travar, predsjednica Mreže društveno-kulturnih centara Hrvatske.



''Bio je potres i takav je kontekst trenutno da se svi bave Siskom i Petrinjom, a za godinu je pitanje tko će se time baviti i graditi ovakve priče. Osnivanje društveno-kulturnog centra je dugoročan proces, pogotovo kada dolazi u ovako ključnom trenutku kao u Sisku i Petrinji. To su građani koji tamo žive, ulažu svoje vrijeme i kojima je zbilja potreban društveno-kulturni centar. To je vrijednost onoga što model društveno-kulturnog centra nudi“, istaknula je Travar.





Društveno-kulturni centri često nastaju kao rezultat potreba koje sama zajednica prepozna, a te potrebe su još veće zbog posljedica uništenja prouzrokovanog potresom. A da zajednica ima jasne potrebe, jasno su pokazala i istraživanja koja su u Petrinji i Sisku provele Udruga IKS i Agencija lokalne demokracije Sisak. ''Naše istraživanje je pokazalo da građanima najviše nedostaju kulturni sadržaji kao što su glazbene i filmske manifestacije, izravna podrška kao što su pravno savjetovanje i psihosocijalna pomoć te aktivnosti edukacije. Zbog toga je važno da društveno-kulturni centar stvara sadržaj koji zajednica treba. To je proces zajedničkog planiranja zajednice - stvaranje novih sadržaja baš po mjeri čovjeka“, istaknula je Barbara Marjanović iz ALD-a Sisak.

''Nitko od ispitanih nije u potpunosti zadovoljan programima za mlade koji su se dosad nudili u Petrinji, a isto vrijedi i za glazbene programe te kazališne i plesne programe“, naglasila je Matea Marić iz Udruge IKS, koja je istražila potrebe građana, naročito mladih, u Petrinji. Mladi su također u velikom djelu rekli da znaju za sadržaj u drugim gradovima koji žele vidjeti u svojoj sredini. Jasno je, ističe, da povratak na stanje prije potresa nije rješenje jer je ovim zajednicama i prije potresa nedostajalo sadržaja za sve generacije što potvrđuju i rezultati pitanja o tome kakvi programi i sadržaji raznih karaktera nedostaju u Petrinji, gdje su mladi, koji su se prije potresa okupljali na gradskoj tržnici, velikom većinom odgovorili da nedostaje – svega.

Umrežavanje ljudi dobre volje sa zajedničkom vizijom budućnosti za generacije koje dolaze

''Crowdfunding kampanjom želimo senzibilizirati javnost i pojedince ne samo u Hrvatskoj nego i EU te međunarodnom kontekstu o nužnosti uspostave ovakvih centara na našem području koje ćemo kao primjer dobre prakse moći preslikati i u drugim zajednicama. Želimo motivirati što veći broj ljudi da razviju osjećaj pripadnosti, ali i odgovornosti za zajednice u kojima žive kao i za zajednice svojih susjeda, prijatelja, poznanika; na neki način pozivamo na empatiju u ovako teškim uvjetima u kojima živimo i radimo, umrežavamo ljude dobre volje sa zajedničkom vizijom bolje budućnosti za generacije koje tek odrastaju i dolaze'', istaknula je Jovičić.



Očekuju da će se uključiti veliki broj građana pojedinaca, ali i javnih i privatnih tvrtki, a sve ''s ciljem tog osjećaja da "svak" od nas pridonosi izgradnji društva koliko i kako može, da je od srca pruženo i da će polučiti najbolje što može u ovom trenutku za stanovnike područja pogođenog potresom. Također nam je potrebna medijska podrška kako bi javnost imala priliku čuti i "dobre priče" te osvijestila potrebu baš svog osobnog uključivanja koje će razgaliti mnoga srca. Uspostava društveno kulturnih centara u Petrinji i Sisku, nabava nužne opreme i zajedničko kreiranje sadržaja u tim prostorima je model konkretne ostavštine koju kao humana vrsta stavljamo na raspolaganje mladima koji su tu sada i onima koji tek dolaze''.