U Rijeci se prvi put u povijesti velika međunarodna karnevalska povorka umjesto u veljači - održava u lipnju. Više od 5000 karnevalista i više desetaka tisuća gledatelja uživa u "petom godišnjem dobu" koje je ove godine malo zakasnilo.

Karneval u Rijeci ove se godine po prvi puta u svojoj povijesti održava u lipnju, umjesto u veljači. Ova promjena svakako neće spriječiti tisuće zamaskiranih ljudi da se zabave na riječkim ulicama. "Barem će do 22 sata riječkim ulicama hodati maškare, a onda se fešta seli na mnogobrojne trgove, a i u kafiće koji su dobili dozvolu rada izvanredno - do 4 sata ujutro", izvijestio je Marko Balen iz Rijeke.

"S obzirom na visoke temperature zraka, tekućina ide u potocima - i tako će biti do kasno u noć. I ove godine sa zakašnjenjem zbog epidemioloških mjera i nemogućnosti održavanja povorke u tradicionalnom terminu, maškare upozoravaju na sve probleme koji su ih mučili tijekom prošle i ove godine. Od korone, preko rata u Ukrajini do inflacije.... No, u Rijeci se danas poslijepodne ne razgovara o teškim temama - sve je u znaku smijeha i veselja".

Razgovarao je s Irenom Peršić Živadinov, direktoricom Turističke zajednice Rijeka, koja isto ima razloga za veselje. "Možemo biti s rezultatima i više nego zadovoljni, u prva tri mjeseca predsezone ostvarili smo 15 posto više noćenja nego one rekordne 2019. Posljednjih nekoliko tjedana imamo svega za po 20 posto više nego tada, tako da u ovom trenutku možemo reći da smo čak već premašili tu rekordnu 2019.", rekla je Peršić Živadinov.

Turisti stižu, a radnika nema dovoljno, ali za neke je to šansa koja se ne propušta: ''Raditi ovdje, u Europi, prilika je koja se pruža jednom u životu''

Dnevnik Nove TV u turističkoj inspekciji na Jadranu: S kakvim cijenama dočekujemo goste?

Nakon dvije godine ograničenih putovanja i izlazaka, kaže da se želja za zabavom osjeti u zraku. "Primijećujemo da su ljudi voljni i željni putovanja, voljni i željni zabave. Bilo je bitno pripremiti tražene proizvode, a podaci kažu da je Kvarner to zaista i napravio. Ono što je najznačajnije od svega je da je kvaliteta proizvoda i usluge porasla, potrošnja je također značajno porasla, i takve smo goste mogli samo priželjkivati", rekla je.

Za kraj je dala optimističnu prognozu narednih nekoliko mjeseci. "Sudeći po predsezoni, vjerujemo da bi sezona, ako se stabiliziraju epidemiološka i geopolitička situacija, mogla biti izvrsna", dodala je.

