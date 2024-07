Potresna ispovijest roditelja ubijene Mihaele Berak za Dnevnik Nove TV: "Pokušavaju ga izvući na sve načine. Ubio nam je dijete, a tvrde da se igrao pištoljem"

Bivši policajac u lisicama stigao je u sudnicu zbog ubojstva djevojke Mihaele. Pognute glave slušao je početak suđenja.



"Imajući u vidu da ćemo ispitivati svjedoke i osobne okolnosti žrtve, predlažem da se za cijelu raspravu isključi javnost", predložila je Jasmina Bošnjak, zamjenica osječkog Županijskog državnog odvjetništva.

Obrana se s tim prijedlogom složila jer se "to odnosi i na okrivljenika, ne samo na žrtvu"

Određena je stanka. I Prijedlog je prihvaćen. Sudac Mladen Radičević zamlio je predstavike medija da napuste sudnicu. Ispitana su četiri svjedoka, a nakon ročišta obratili su se i odvjetnici.

"Odluka o isključenju javnosti je bila na sudu, predložilo ga je državno odvjetništvo. U ovakvim predmetima se javnost isključuje jer se radi o dignitetu obitelji i žrtve", objasnio je Davor Ćavar, odvjetnik obitelji Berak

Devet mjeseci od ubojstva koje je potreslo Slavoniju krenulo je suđenje. Obitelj očekuje samo jedno.



"Očekivanja su da optuženik bude proglašen krivim i osuđen u skladu sa zakonom", rekao je odvjetnik obitelji Berak.

Odvjetnik optuženog poručuje da se osjeća krivim, uz veliko ali.



"On se i ranije iznjasnio krivim, ali ne za ovo djelo koje mu se stavlja na teret, nego za smrt iz nehaja, da nije bilo namjere i cijeli postupak se vodi isključivo zbog toga", rekao je odvjetnik optuženog, Dražen Srb.



Na teret mu se stavlja kazneno djelo ubojstva. Prema optužnici tereti ga se da je u svom stanu u Osijeku, službenim pišoljem usmrtio studenticu s kojom je bio u vezi.

Prvo je tvrdio da je riječ o samoubojstvu, onda da je pištolj opalio slučajno, dok ga je čistio, sumnja se kako ubojstvo nije odmah ni prijavljeno. U međuvremnu su izašle i poruke. Zbog niza konradiktornosti u iskazu i slučaju, Osječani su izlazili na ulice.

Pročitajte i ovo Mihaela Berak Pet mjeseci kasnije: Inicijativa traži ostavke zbog 'šutnje' u slučaju ubojstva osječke studentice

Neki smatraju da javnost ipak, ne bi trebala biti isključena.



"Istinski je u interesu javnosti da se dio suđenja, ne mora biti osobni, ali da su bar ostavili taj drugi za javnost gdje se govori o počinjenju djela", smatraju iz udruge Adela.



Postupak se nastavlja na jesen iza zatvorenih vrata.

Mihaelini roditelji su shrvani

Roditeljima ubijene djevojke potpuno je neprihvatljiva obrana ubojice te su emotivno dočekali početak suđenja. Ekskluzivno su za Dnevnik Nove TV rekli zašto misle da slučaj ubojstva njihove kćeri ne može biti iz nehaja.

"Ona je meni jako puno značila. Imali smo jedan poseban odnos", rekao je Mihaelin otac Ivica o svojoj kćeri.

"Naša Mihaela je tema naših razgovora, a ako o njoj ne govorimo onda je ona stalno u našim mislima, ta mladost, ta radost, to veselje", rekla je majka Jadranka kroz suze.

I dalje teško prihvaćaju tragediju koja ih je zadesila.

"Svaki dan pitamo isto pitanje, zašto? Ja to ni njemu ne bi mogla poželjeti", rekla je Jadranka.

Od početka upozoravaju na nelogičnosti u istrazi.

"Oni su na sve moguće načine pokušali ga spasiti. Ni ja više ne znam čega do ubojstva, nehaja do sigurnosnog metka, na kraju je neki načelnik izgovorio da se on igrao s pištoljem, povukao, repetirao pištolj to znači ubojstvo, to ne znači ubojstvo iz nehaja.

Bio bih zadovoljan da dobije maksimalnu kaznu po ovome članku i da nema olakotnih okolnosti jer ne bi smio imati olakotnih okolnosti jer je on policajac i lagao, premještao dokaze i prao dokaze i prao rublje", smatra Ivica.

Pročitajte i ovo Isključena javnost FOTO Počelo suđenje policajcu koji je ubio Mihaelu, pogledajte kako je doveden na sud

Obrana za ubojstvo iz nehaja za njih je neprihvatljiva.

"Koliko puta pomislim da je stao, da je razmislio da se spasi život, da ne napravi to što je napravio, ubio nam je dijete, ljudi moji, kako to više ne shvaćaju svi ostali, što više izmišljaju svi i razloge i ne znam ni ja. Igrao je, prčkao je po pištolju, radio je ovo-ono, ubio je i imao je namjeru ubiti i ubio je što se više ima tu secirat tu priču. Rekli su da su oni prčkali po pištolju, naglasio bi oni", izjavila je potresena majka Jadranka.

" ...mi smo već znali što je bilo, a oni i dalje pričaju jednu te istu priču i ako je to slučajno bilo, valjda ideš pomoć unesrećenoj, a ne raditi to što je on radio - sakrivat dokaze, što nije zvao oca ili tog načelnika, što joj nije pružio pomoć", dodao je Ivica Berak.

"Što nije zvao hitnu? To boli ako je iz nehaja. Kad nešto iz nehaja napravite vi se borite svim silama da mu pomognete, da ga spasite, zovete pomoć, zovete roditelje, objašnjavate, ispričavate, želite svim silama nešto dokazati.

Ti kalkuliraš ti lažeš, kolko je u medijima izišlo priča, mi smo kao roditelji bili šokirani svim tim što smo čuli. Je li može čovjek tako postupit, pa ja to ne vjerujem, ne mogu pojmit. Čovjek pogazi mačku pa ode pogledat je li živa, ali ovo je... ne znam što bio vam rekla", rekla je Jadraka Berak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.