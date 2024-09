U Jastrebarskom su otvoreni Dani vina, najznačajnija lokalna manifestacija koja se održava već više od 30 godina.

Posjetitelji će do nedjelje uživati u zanimljivim kombinacijama vrhunskog vina, ali i zabavno-kulturnom programu. Održat će se i radionice za vrhunske vinare i one koji će to tek postati kako bi se proširio krug ljubitelja vina s područja Plešivice.

"Vino se može prepoznat po izgledu i po mirisu. Znači, pomirisat, kušat, probat vino i onda se zna paše li vam ili ne", rekao je Damir Čosić iz Samobora.

"Prijatelji su nas doveli ovdje, ima dobrog vina. Prvog smo puta ovdje, jako je dobro!", rekao je posjetitelj iz Istanbula.

Novinarka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak posjetila je manifestciju te razgovarala s direktoricom turističke zajednice u Jastrebarskom, Petrom Masnec.

Objasnila je koliko se vina može probati na manifestaciji.

"Na Danima vina od petka do nedjelje mogu se kušati kreacije 16 vinarija i više od 100 vina", rekla je.

Kakav popratni sadržaj očekuje goste i što o manifestaciji kažu upravo oni, možete pogledati u videoprilogu.

