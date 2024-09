Dojava o bombi na sudu povezana s jednim slučajem? Kriminalist: "Može se doći s bilo kojim vozilom napunjenim eksplozivom..."

Neočekivani poziv stigao je jutros u centralu Županijskog suda u Zagrebu.



"U 8:20 je zaprimljena anonimna telefonska dojava da je na sudu postavljena bomba. Predsjednik suda odmah je naložio evakuaciju", izjavio je Krešimir Devčić sa Županijskog suda u Zagrebu.

Umjesto njih u zgradi Suda policijski službenic,i protueksplozijske zaštite i detekcijski psi obučeni za otkrivanje eksploziva. Sve su pročešljali i nakon dva sata, potvrdili da je dojava o bombi lažna.



"Sama zgrada Županijskog suda je poprilično sigurna i značajnije manja vjerojatnost je da u štićenu zgradu netko unese bilo što, a kamoli bombu. Dojave o bombi su uobičajena stvar pogotova kad su neka značajna suđenja", rekao je kriminalist Željko Cvrtila.

Ročišta koja su se trebala održati u to vrijeme odgođena su.



"U ovom trenutku su sve stranke, sve što je bilo zakazano se nije održalo", rekao je Devčić i potvrdio da se upravo danas trebalo održati i ročište za potvrđivanje optužnice u slučaju Tomislava Sučića.



U 9 sati, četiri godine od podizanja USKOK-ove optužnice u predmetu "Tebra" trebala biti održana sjednica optužnog vijeća. Nema službene potvrde da je dojava o bombi s time povezana.



"Zašto bi netko smatrao da to ima veze s nama, nama nije bilo u interesu da se to danas odgodi nego da Optužno vijeće, napokon, kao što ste i sami rekli, nakon više od 4 godine, donese odluku o tome što će dalje biti s tim predmetom.

Mi vjerujemo da imamo dobre argumente da ta optužnica ne bude potvrđena i da je treba vratiti USKOK-u da razjasni neke stvari", izjavio je Hrvoje Korša, odvjetnik Tomislava Sučića

U ovom slučaju policija je brzo obavila provjere, ali sa Suda upozoravaju kako će njihova sigurnost biti dodatno ugrožena ako Grad Zagreb dopusti da parking ispred ulaza na Sud koriste građani.



"Onda zapravo možete doći u bilo kojem momentu, s bilo kojim vozilom napunjenim eksplozivom, parkirati se u neposrednoj blizini. Dakle, iz sigurnosnog stajališta ni jedna takva vrsta zgrade ne bi smjela imati mogućnost nesporednog parkiranja", upozorio je kriminalist Cvrtila.

Policija utvrđuje identitet počinitelja, a novi pokušaj sjednice optužnog vijeća u velikoj narkoaferi mogao bi biti već za mjesec dana.

