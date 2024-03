Počelo je! Borba za glasove već je u punom jeku, pogledajte što je jedna od tema ove pretkampanje

Malo pjesme, malo ovacija, pokoja zastava i domoljubna pjesma. Kampanja je krenula. Samo u subotu premijer Andrej Plenković je obišao Vodice, Šibenik, Vrgorac, Makarsku.



"U jako sam dobroj formi, opušten sam, relaksiran sam, dobre volje. Imamo ogromna postignuća", komentirao je Plenković u Vodicama.



Kilometre koje će političari u utrci za izbornom pobjedom prijeći nitko ni ne broji.



"Vjerojatno će se još malo podignuti tempo na vikende uz zanos koji je bitan da se do birača dođe s konkretnim porukama", istaknuo je Šime Erlić (HDZ).



"Svaka kampanja je zahtjevna, skidaju se rukavice, tako da evo očekujemo da će biti zanimljivo, a što je bitno je da imamo rezultate iza sebe", naglasio je Ivan Malenica (HDZ).

"Napunjeno bih rekao, poputbinom, ulazimo u kampanju. Jasno, snažno, uvjereni da ćemo na krilima tih rezultata ponovno zadobiti povjerenje naših sugrađana", nastavio je Branko Bačić (HDZ).

Dok su HDZ-ovci bili u Makarskoj, SDP-ovci u 86 kilometara udaljenom Splitu predstavljaju svoj skup Borba za dostojanstvo.



"Borba za dostojanstvo je borba za čovjeka, dostojanstvo je plaća od koje možeš živjeti, mirovina nakon što si radio 30 i 40 godina", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.



Skup poput ovog u SDP-u su imali već u Varaždinu, Puli, Osijeku, a turneja se nastavlja.



No ni HDZ-ove rođendanske proslave, ni SDP-ovo predstavljanje politika nije zaobišla politička borba.



Zašto lijevu koaliciju zove kobasičastom, objasnio je Plenković.



"Pa istina je. Jedan, drugi, treći. Namotani svi", kazao je.



"Ovo je kobasica koja je zdrava, sočna, ljudi je žele, a njegovoj je istekao rok trajanja", dobacio je Grbin.

I dok će listu u prvoj izbornoj jedinici predvoditi sam Plenković, još se ne zna tko će mu biti protivnici.



"To je moj rodni grad, to su četvrti u kojima sam rođen na Črnomercu gdje živim, živio sam i na Maksimiru i Gornjem Gradu. Meni je sasvim svejedno, to je moj Zagreb", ispričao je Plenković.



"Neću vam govoriti tko će biti prvi na bilo kojoj listi. Čitam novine zadnjih dana i moram vam priznati da se slatko smijem kada neke stvari tamo unutra pročitam", dodao je Grbin.

Do objave lista ostalo je još malo vremena. Koliko - ovisi o predsjedniku i datumu koji izabere.



