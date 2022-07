Nakon što je u Banskim dvorima održan sastanak užeg kabineta Vlade na kojem je premijer Andrej Plenković izvijestio o odlasku Zdravka Marića iz Vlade te Marku Primorcu kao kandidatu za novog ministra financija, održan je i sastanak s predstavnicima stranaka parlamentarne većine.

Nakon koalicijskog sastanka koji je održan u Banskim dvorima izjavu dao jako dobro raspoloženi premijer Andrej Plenković: ''Marić i ja smo posljednjih tjedana razgovarali o njegovu odlasku... Ja ga razumijem, hvala mu''.



''Rekao sam: dobro, ako je došlo vrijeme... On će u svojim izjavama objasniti razloge zašto to radi'', najavio je Plenković i istaknuo da je Marić dao ogroman doprinos gospodarskom razvitku i stabliizaciji.



''Veselim se i suradnji s budućim ministrom Markom Primorcem, još jedan mladi ministar i još jedan profesor s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu... Mislim da će svojim iskustvom vrlo brzo pohvatati konce i slijedom naših dogovora sredinom idućeg tjedna predstavit ćemo ga u Saboru'', istaknuo je Plenković dodavši da je odlično surađivao s Marićem te su ostvarili niz velikih pomaka te da je Primorac dobio povjerenje partnera i stranke.



Poručio je da su njih dvojica odlično surađivali i zajednički održali stabilnost Hrvatske, dodavši pritom da on čvrsto drži političku stabilnost, a Marić je dao doprinos gospodarskom razvoju i financijskoj stabilnosti.



Upitan je li probao nagovoriti Marića da ostane, Plenković je istaknuo da se vodi onom da ''svatko tko želi biti član Vlade, mora to željeti 300 posto, ne samo 100 posto. On je odlučio da želi raditi nešto drugo, ja to poštujem''.



''Marić je rekao da još nema jasnu sliku gdje želi raditi u budućnosti'', kazao je premijer i ponovio: ''Kad bude spreman reći još više, to će on reći''. Istaknuo je da i ''nije ljut'' jer mu Marić nije rekao da želi otići još pri prošloj rekonstrukciji Vlade.

''Kad prođe vrijeme, za desetak godina, jako će se malo odvažnih ozbiljnih ljudi htjeti baviti politikom. Svatko je baždaren na određeno vrijeme. ... Zamjenjujemo mlade još mlađima'', kazao je i najavio da će biti dogovoreno tko će biti novi potpredsjednik Vlade. Naime, Marić je bio i potpredsjednik Vlade, ne samo ministar financija.



''Zdravko je dao svoj doprinos, odabrao je raditi nešto drugo. Cijenimo doprinos... Nije realno, nemoguće je, da ljudi rade ovaj posao 100 godina'', istaknuo je Plenković.



''On je napravio odličan posao, ali tu je cijeli sustav. Država mora funkcikirati sa svakim od nas i bez svakoga od nas, vidjet ćete da je Marko Primorac sjajan, poručio je premijer.



Osvrnuo se i na činjenicu da je Arbitražni sud odbio većinu MOL-ovih zahtjeva u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u predmetu MOL protiv Hrvatske.



Podsjetio je da je trajao osam godina i da je ''arbitražni postupak i spor s MOL-om posljedica odluka prethodnih hrvatskih vlada, ponajprije procesa privatizacije INA-e koji je započela Vlada Ivice Račana koja je 2003. s MOL-om potpisala ugovor o prodaji 25 posto plus jedne INA-ine dionice, zatim odluke Vlade Ive Sanadera o sklapanju Prve izmjene i dopune Ugovora o međusobnim odnosima dioničara i Ugovora o plinskom poslovanju, kao i odluke Vlade Zorana Milanovića u odnosu na obveze u vezi s liberalizacijom tržišta plina''.

''Ova Vlada je naslijedila ovaj arbitražni postupak i u tom okviru nastojala je na najbolji način obraniti hrvatske interese'', istaknuo je premijer i najavio da će detaljno proučiti sve i donijeti daljnje odluke te dodao da je presuda tajna jer je tako ranije dogovoreno.



"Mi smo vodeći računa o želji da vratimo INA-u u hrvatsko vlasništvo poduzeli sve što smo mogli i to na najbolji način na koj se to radi, angažirali smo sve stručnjake, napravili evaluaciju, signalizirali drugoj strani koliki bi to bio iznos koji smo spremni dati. Ali naš signal druga strana nije prihvatila, tražili su puno više sredstava. Kao Vlada ne možemo plaćati afektivnu cijenu", rekao je.



Upitan je li Vlada odustala od otkupa INA-e, Plenković je odgovorio niječno i dodao: ''Napravili smo što smo mogli, ako netko ne želi prodati po nekoj cijeni, ne možemo ga nagovoriti''.

Plenković spreman prekinuti ''glupu praksu''

Plenković je kazao je i da je odmah "spreman prekinuti s glupom praksom" kažnjavanja slovenskih i hrvatskih ribara u Savudrijskoj ako se sa slovenskom stranom o tome postigne dogovor. Naime, nakon sastanaka oko Marića, a prije konferencije za medije sastao se s potpredsjednicom slovenske vlade i ministricom vanjskih poslova Tanjom Fajon koja je u jednodnevnom posjetu Hrvatskoj.

Hrvatska i Slovenija su dvije prijateljske zemlje, a unaprjeđenje tih odnosa posebno je konzistentna politike njegove vlade te je u tome zadnjih godina napravljen velik iskorak, istaknuo je Plenković na konferenciji za medije.

"Da, imamo to pitanje neriješene granice, Slovenija ima sidro koje zove arbitraža, a Hrvatska ima sidro odluke Hrvatskog sabora da je ta arbitraža ništavna. Ali to ne znači da ne možemo raditi na pragmatičnim pitanjima", kazao je.



Kao primjer je naveo rješenje koja će omogućiti da prestane međusobno kažnjavanje ribara koju prijeđu morsku granicu na koju svaka zemlje gleda drugačije: ''To je nepotreban, bezvezan i glup sustav jer niti naši ribari plaćaju slovenske kazne niti slovenski plaćaju hrvatske''. ''Od toga jedinu korist imaju odvjetnici koji ribare zastupaju u prekršajnim postupcima i na kraju mi platimo našima, a oni svojima ... To je situacija koju sam spreman prekinuti sutra ako se dogovorimo da to prestane", poručio je Plenković.





Novi ministar ima koronavirus

Podsjetimo,na vlastiti zahtjev odlazi iz Vlade, odnosno s dužnosti njezina potpredsjednika i ministra financija, kako je još večer ranije, a Vlada je potom potvrdila tu informaciju i Mariću zahvalila "na doprinosu koji je dao u Vladi u proteklih šest godina".

O svojem odlasku Marić je Plenkovića obavijestio prije nekoliko tjedana, ali ne i gdje će nakon ostavke. O razlozima za nju i budućim planovima Marić bi napokon više trebao reći sutra nakon redovite tjedne sjednice Vlade.



Marić idući tjedan ide na ECOFIN, gdje će potpisati formalnu odluku o ulasku o eurozonu te će u četvrtak biti razriješen na sjednici Vlade.

Njegov nasljednik Marko Primorac javio se na sastanak parlamentarne većine videovezom jer je u izolaciji zbog koronavirusa. Inače, on i njegova supruga bili su lani u žiži javnosti jer su se tada cijepili preko reda.





Koalicijski partneri u šoku

Državni tajnik u Ministarstvu financija i koalicijski partner HNS-ov Stjepan Čuraj za Marićevu ostavku je saznao jučer. Marić je kolege i kolegice iz svojeg Ministarstva obavijestio na kolegiju u ponedjeljak, na kojemu Čuraj nije bio jer je bio na službenom putu, a nije želio prepričavati događaj iz druge ruke.



''Svi su ostali šokirani, to nije bilo nešto što je bilo u najavi'', kazao je uoči koalicijskog sastanka dodavši da nije imao prilike razgovarati osobno s Marićem, ali su mu kolege prenijeli da je kolegij bio emotivan.

''Svatko od nas tko se bavi ovim poslom, a mislim da ne prođe možda tjedan da ne pomisli što će meni sve to, stvar je odvagnuti ostati, ostvariti rezultat, postići nešto za opće dobro ili otići'', kazao je i dodao: ''Zdravko je imao izuzetno težak mandat, od svega što nas je pogodilo zadnjih godina, sve se prebrodilo, isporučio se rezultat i mislim da je zaslužio da se sad brine za obitelj''.





Marićevim odlaskom ostao je zatečen šef Reformista i koalicijski partner, a on smatra da je razlog vjerojatno dobra poslovna ponuda. Istaknuo je da je Marić odlično radio svoj posao iza kojeg stoje rezultati.

''Rezultati su ulazak u eurozonu, podizanje kreditnog rejtinga zemlje i stabilizacija duga što je vrlo važno. Međutim, imao je i velikih promašaja, a to su milijarde utrošene na garancije za brodogradilišta. Očito se nije mogao tome oduprijeti'', zamjerke su koje na račun Marića ima Čačić.

Što se tiče najavljenog novog ministra, upozorio je da mu nedostaje iskustva u privatnom sektoru, a to bi mogao biti problem: ''Novi ministar razumije javne financije, ali nema iskustva u realnom sektoru. Jedno je čitati o nogometu, a drugo je igrati nogomet''.



Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kaže da se Marićeva ostavka mogla naslutiti iz njegovih izjava u zadnjih nekoliko tjedana te da se iza njegovog odlaska ništa ne skriva: ''Ako je osjetio da se potrošio, da nema više izazova, da je ispunio sve ambicije, onda je to odgovoran potez. Marić je stabilno držao sustav financija, prebrodio sve dosadašnje krize, a za par mjeseci ulazimo u eurozonu''.

Pohvalio je Marićeve porezne reforme te ga je zbog njih i ocijenio kao najuspješnijeg hrvatskog ministra financija: ''Ali političari nisu roboti, imaju svojih emocija i planova. Radio je vrlo zahtjevan posao više od šest godina, za četiri do pet puta manju plaću koliku je mogao ostvariti''.

Njegov nasljednik, smatra Hrebak, ima dovoljno vremena da se upozna sa sustavom i da se pripremi za gospodarske izazove koji se očekuju najesen.



Iz Banskih dvora još sinoć su izvijestili da će novi ministar financija biti Marko Primorac, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.



On se bavi izučavanjem javnih financija, lokalnim financijama, poreznim sustavom i upravljanjem javnim dugom, a u karijeri je, između ostalog, bio i savjetnik za gospodarstvo bivše predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović.