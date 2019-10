Blaženka Divjak i Predrag Štromar komentirali su najavu premijera Andreja Plenkovića da svima u javnim službama planira povećati plaće.

Nakon što su prisustvovali 100. obljetnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar obratili su se medijima povodom najave premijera Plenković o povećanju plaća svima u javnim službama.

"Pokazuje se da sredstava ima za povećanja plaća. To je dobra vijest. Pokazuje se i da su prosvjetari odigrali ključnu ulogu. To se vidi po koeficijentu koji je sada na stolu. Premijer sad treba sjesti sa socijalnim partnerima i odraditi i drugi dio razgovora koji se odnosi na nepravde u koeficijentima. Moramo znati što je s drugom ponudom koja se odnosi na koeficijente. Moramo biti jasni u porukama prema učiteljima", poručila je Divjak, a na pitanje trebaju li učitelji nastaviti štrajk rekla je tu odluku donose sindikati te da se ne može miješati.

Rekla je i kako nije znala da će premijer danas ovo objaviti. Ministricu su pitali smara li da je ovo njena oosbna pobjeda.

"Moja pobjeda će biti kada će sva naša djeca imati kvalitetno obrazovanje, onakvo kakvo imaju djeca u razvijenim državama", kazala je Divjak.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja i potpredsjednik Vlade Predrag Štromar za premijerovu najavu rekao je kako je to prvi korak te da očekuje i drugi.

Bojite li se da će HDZ isključiti HNS iz Vlade, pitali su ga, a on je rekao: "HNS je do sada u Vladi puno napravio. Tu su reforma, digitalizacija društva, ukidanje biljega... Uvjeren sam da ćemo još godinu dana iskoristiti da građanima bude bolje", kazao je Štromar.

Na pitanje je li zadovoljan Plenkovićevom najavom ponovio je kako je to samo prvi korak.

"Njime sam osobno zadovoljan, ali očekujem i drugi korak", rekao je Štromar.

Premijer sve iznenadio

Premijer Andrej Plenković danas je u Hrvatskom saboru predao godišnje izvješće o radu Vlade. No iznenadio je sve najavom o povećanju plaća.

''Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima u tri vala povećanja po dva posto - svim. Da bismo to mogli osigurati, a u ovom trenutku radimo na državom proračunu za 2020., predložit ćemo odgađanje smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod, jer moramo naći sredstva za to, koje je bilo planirano od 1. siječnja. Istodobno smo svjesni da su brojni koeficijenti koji danas postoje u državnim i javnim službama nepravedni te da su se godinama nekonzistentno mijenjali. Želimo riještiti i to pitanje na način da ćemo dodatno angažirati stručnjake koji će nam na temelju detaljne analize pomoći da precizno utvrdimo realnu složenost svih poslova'', rekao je premijer.

Pozvao je sindikate na dijalog za rješavanje nagomilanih problema. Najavio je i povećanje neoporezivog dijela plaća s 3800 na 4000 kuna te povećanje minimalne plaće.

'Nijedna njegova rečenica ne rješava probleme zbog kojih smo pokrenuli štrajk'. Zaostajanje među plaćama se neće smanjiti jer se svima povećava osnovica i čak se povećava razlika među plaćama. Štrajk će se sutra održati prema najavi'', odgovorili su mu sindikati na izvanrednoj konferenciji.