Premijer je komentirao akciju USKOK-a i EPPO-a koja je zahvatila sada već bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

"Nemoguće je znati, jedini način je da imamo nekakav sustav 'Big Brothera' pa da svi koji rade za vladu budu na tajnim mjerama, pa da imam nekog detektiva koji mi dolazi poručiti što tko radi. Toga u demokracijama nema, ljudi dobiju povjerenje da rade sukladno zakonu svoj posao, sukladno njihovom najboljem znanju, najboljoj praksi i programu Vlade", rekao je premijer Plenković nakon što je obišao 46. međunarodni sajam knjiga Interliber na Zagrebačkom velesajmu.

O svemu, kaže, čita po novinama, ali malo mu je neobično da je toliko detalja u medijima.

Upitan o tome tko je nadležan za najnoviji slučaj korupcije u zdravstvu, ured Europskog javnog tužitelja ili DORH, uzvratio je kako je očito riječ o slučaju za kojeg su imali saznanja i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja te su tu očito njihove aktivnosti i izvidi išli paralelno. "S obzirom da se takva situacija može dogoditi, mi smo u našem zakonskom okviru predvidjeli što se događa kada postoji pozitivan sukob nadležnosti, a to je da očito i jedni i drugi žele raditi na tom predmetu i onda ćemo, sukladno zakonu, u razdoblju koje je pred nama vidjeti proces koji je u rukama pravosudnih tijela, ne Vlade i ne Sabora, da se to pitanje nadležnosti riješi", poručio je Plenković.

Ponovio je kako je o slučaju Beroš sve rekao jučer. "Osudili smo korupciju jedne grupe pojedinaca, razriješio sam bivšeg ministra odmah ujutro, imenovao dr. Hrstić privremeno, da kao jedna od tri državne tajnice upravlja Ministarstvom zdravstva. Obavili smo konzultacije na razini užeg vodstva stranke, na razini parlamentarne većine, zaključci su bili itekako jasni, a to je da mi kao parlamentarna većina nastavljamo dalje s našim poslom za Hrvatsku, a očekujemo od svih tijela kaznenoga progona da ovaj slučaj koji je zaista loš u svim aspektima istraže do kraja i da oni koji su odgovorni za to odgovaraju i odgovarat će u sudskom postupku", rekao je premijer.

Rekao je i kako su nakon odluke o razrješenju i imenovanju Irene Hrstić da upravlja Ministarstvom, obavljene političke konzultacije. "Na tim konzultacijama sasvim je jasno da cijela parlamentarna većina želi da se ovaj slučaj istraži, svi smo jednoglasni u osudi korupcije, ali ovaj slučaj neće utjecati na našu suradnju i mi ćemo nastaviti dalje. Potez oporbe je očekivan, provest će se rasprava, mi ćemo doći, razmijenit ćemo argumente i vjerujem da ćemo se složiti oko zajedničke borbe protiv korupcije, ali će većina ići dalje i Vlada", rekao je Plenković.

Na pitanje o novom ministru zdravstva rekao je kako će se 'kada završi ovaj vikend i prođe Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje baviti drugim temama'.