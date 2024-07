Premijer Andrej Plenković se iz Splita obratio javnosti kako bi komentirao nezapamćen masakr u Daruvaru.

No, to prigodom je upitan i o gradonačelniku Dubrovnika Matu Frankoviću koji je u nedjelju izrekao je ustaški pozdrav u obraćanju prisutnima na svečanom otvorenju spomen parka Mate Vučak Čigra.

On je tom prigodom na kraju otvorenja spomen parka rekao: "Dvije rečenice nikada neće biti staromodne i koje će nas pozivati na ono što je ključno, a to je da budemo spremni obraniti svoju Domovinu. A te dvije rečenice, i s time ću završiti, su: Bog i Hrvati i Za dom spremni".

Plenković je to komentirao riječima: "To nije bilo primjereno, nema tu nikakve dileme. To je politički za nas neprihvatljivo u svakom smislu. To je njegov stav, ne HDZ-a", rekao je premijer.