Francuski predsjednik Emmanuel Macron dolazi u srijedu navečer u dvodnevni posjet Hrvatskoj gdje će mu formalni domaćin biti hrvatski premijer Andrej Plenković. Macron je prvi šef francuske države koji službeno dolazi u Hrvatsku, njegov je posjet važan iz niza razloga, no Pantovčak i Banski dvori i tu su prigodu, čini se, odlučili iskoristiti za novu epizodu duboko narušenih odnosa.

Posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj iznimno je važan za službeni Zagreb koji će dobiti parišku podršku za šengensku i eurozonu te finalizirati sporazum o kupnji borbenih zrakoplova.



Macron dolazi u srijedu navečer u dvodnevni posjet gdje će mu formalni domaćin biti premijer Andrej Plenković. Macrona će u četvrtak najprije sa svim državnim počastima primiti predsjednik Republike Zoran Milanović, a potom predsjednik Vlade Andrej Plenković u Banskim dvorima.



Plenković i Macron potpisat će u Banskim dvorima novi Sporazum o strateškom partnerstvu, a potom će dvoje ministara obrane, Mario Banožić i Florence Parly potpisati ugovor o nabavi Rafala.



No, Pantovčak i Banski dvori i ovu su prigodu, čini se, odlučili iskoristiti za novu epizodu duboko narušenih odnosa.



Naime, Plenković je na konferenciji za medije odgovarajući na novinarska pitanja o informaciji da Milanović nije pozvan na ručak s Macronom kazao da je Milanoviću bilo ponuđeno da bude domaćin večere ili ručka.



''To je odbio, ja sam preuzeo da budem domaćin i večere i ručka. Otkud to kao tema? Koga to briga? To se događa već ne znam koliko puta - što se to zbiva pa da morate smiješne teme koje baca u eter mene pitati. Idite gore i pitajte ga zašto nije htio biti domaćin ručka i večere, ne meni zahvaljujući kojem Macron dolazi. Macrona sam pozvao ja, ja sam mu domaćin. Ponuđeno je Milanoviću da bude domaćin ručka ili večere, on je to odbio. Mi smo ponudili kao dobri domaćini, on to odbija. Sada me pitate da li se možemo ili ne možemo nešto dogovoriti?", kazao je Plenković.



''Nije to nesuradnja dva brda nego njihovo odbijanje da budu domaćini ručka ili večere. Ne mogu vjerovati da je to tema, to morate pitati njih, a ne nas. Imamo po prvi put u 30 godina dolazak francuskog predsjednika Hrvatskoj koji je pripreman dugo i gdje ćemo potpisati ugovor vrijedan milijardu eura i za četiri godine imat ćemo 12 Rafala i vi mene ispitujete da ja odgovaram zašto je netko drugi propustio biti domaćin ručka ili večere. Pitajte njega, to je jako važno'', poručio je premijer.