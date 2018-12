Premijer Andrej Plenković komentirao je napise o navodnoj blokadi SAD-a hrvatske kupovine borbenih zrakoplova F-16 Barak od Izraela.

''Mediji su se raspisali temeljem neke informacije s nekog portala. Očekujem da Ministarstvo obrane, koje vodi ovaj proces i detaljno je involvirano u sve detalje, vidi s našim partnerima ima li tu nekih novih elemenata u procesu koji je vođen vrlo dugo i temeljito'', rekao je predsjednik Vlade.

Komentirao je napise da je Trumpova administracija zaustavila sporazum o prodaji 12 rabljenih borbenih zrakoplova F-16. Posao vrijedan gotovo 500 milijuna dolara Hrvatska je dogovorila s Izraelom, koji je obnovio i unaprijedio avione.

Dodao je da je teret dobivanja suglasnosti na izraelskoj strani. Što se hrvatske strane tiče, mi nismo ni u kakvoj posebno opterećujućoj situaciji, sve što je napravljeno s naše strane bilo je u dobroj vjeri, ostalo je eventualno između Izraela i SAD-a'', rekao je Andrej Plenković.

''Siguran sam da su sve službe koje su na ovome radile jako dobro i detaljno pripremile cijelu tu temu i prije donošenja konačnih odluka slali smo posebno izaslanstvo u Izrael i SAD da se sve verificira prije konačne odluke i upitnih informacija nije bilo'', rekao je.

Dodao je da se iz priopćenja američkog veleposlanstva vidi da su oni jako zainteresirani da se taj problem, ako i postoji, riješi, prenosi N1.

Upitan postoji li mogućnost da se ugrozi proces nabave zrakoplova, Plenković je odgovorio: "Ne vjerujem".

Bernardić: Ako propadne kupnja aviona narušit će se odnosi sa SAD-om

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u petak da će, ako zbog američke blokade propadne kupnja izraelskih borbenih zrakoplova F - 16, biti narušeni odnosi Hrvatske sa SAD-om, za što će odgovornost snositi Vlada i ministar obrane Damir Krstičević.

"Ako se to dogodi, a ministar Krstičević je tvrdio da se avioni kupuju i zato što će to poboljšati odnose sa SAD-om i osnažiti našu ulogu u NATO-u, bit će to nezabilježeni skandal, nikad viđen u zadnjih 27 godina povijesti, a odgovornost će definitivno biti na Vladi i Krstičeviću", ustvrdio je Bernardić u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru. (L.R., Hina)