Trumpova administracija zaustavila je sporazum o prodaji 12 rabljenih borbenih zrakoplova F-16. Posao vrijedan gotovo 500 milijuna dolara Hrvatska je dogovorila s Izraelom koji je obnovio i unaprijedio avione.

Američka vlada mora državi kojoj je prodala svoje avione, u ovom slučaju Izraelu, dati zeleno svjetlo da ih proda trećoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatskoj. Amerikanci su, kako se doznaje, ljutiti jer je Izrael želio zaraditi na račun SAD-a. Vlada SAD-a mora dati odobrenje svim korisnicima naoružanja i vojne opreme čiji su originalni proizvođači američke kompanije da ih transferiraju nekoj trećoj zemlji.

Izraelski mediji pišu da SAD ne dopušta preprodaju aviona i da inzistiraju na tome da se u avione ugradi njihov softver. Ako taj posao propadne, bit će to prva prepreka u vojnoj suradnji naše zemlje i Amerikanaca iako smo mi u ovoj priči samo treća strana, odnosno kolateralna žrtva.

Vijeće za obranu na sjednici u ožujku jednoglasno je odlučilo da će hrvatsko nebo čuvati izraelski F-16 borbeni avioni. Između četiri ponuđača, tada je izabran Izrael čiji su Barak zrakoplovi stari 30-ak godina trebali zamijeniti naše stare MiG-ove.

Ministrov san da baš ti F-16 budu u hrvatskim rukama

Ministar Damir Krstičević (Foto: Luka Stanzl/PIXSELL)

Na pitanje hoćemo li do 2020. stići primiti prvi avion, a ostale do 2022. ministar obrane Damir Krstičević tad je poručio da je to ''naš san''.

''To je bitno jer Hrvatska će tada predsjedati Europskom unijom i slaviti 25 godina od Oluje. Mi želimo ostvariti taj san i zato se godinu dana bavimo tom problematikom'', rekao je tada Krstičević, a sad mu je san doveden u pitanje.

U kolovozu su u Zagreb sletjela tri izraelska zrakoplova F-16, a puni oduševljenja tada su ih razgledali premijer Andrej Plenković i ministar Krstičević koji nije skrivao zadovoljstvo što će oni biti u hrvatskim rukama.

Ni tada, a ni sve vrijeme prije toga nisu dovodili u pitanje podršku saveznika Amerikanaca u ovom poslu. Dapače!

"Mi smo se odlučili za F-16 Barak, za izraelske zrakoplove, američku tehnologiju, i uz potporu i privolu SAD-a, napravili odličan potez za sigurnost hrvatske države...'', rekao je tada premijer.

Tek prošloga mjeseca iz Bruxellesa ministar je prvi put javno rekao da se čeka odobrenje američke vlade izraelskoj vladi.

Na naš upit prije desetak dana kad će bit potpisan ugovor iz MORH-a su odgovorili da je ugovor finaliziran, a da nije potpisan jer se čeka odobrenje američke Vlade. ''Ugovor će se potpisati onda kada se dobije odobrenje, ne možemo precizirati točno vrijeme'', poručili su.

Veleposlanstvo SAD-a tvrdi da traže rješenje

Američko veleposlanstvo u Zagrebu priopćilo je da s Hrvatskom i Izrealom surađuje na pronalasku prihvatljive opcije koja bi omogućila potvrdu ugovora o kupoprodaji izraelskih zrakoplova F-16, nakon što su se u izraelskim medijima pojavile informacija da Amerika blokira taj posao.

Iz američkog veleposlanstva danas poručuju da "surađuju s Izraelom već više od godinu dana vezano uz detalje predloženog ugovora o kupovini zrakoplova F-16".

"Tijekom pregovora, bili smo dosljedni i jasni vezano za tehničke uvjete pod kojima bi pristali na sklapanje ugovora", naglašava američka strana.

"U ovim trenucima aktivno surađujemo s Izraelom i Hrvatskom kako bismo dogovorili prihvatljivu opciju koja ispunjava hrvatske potrebe unutar zadanog vremenskog razdoblja, navodi se u priopćenju američkog veleposlanstva.