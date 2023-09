Kampanja pogonjena inflacijom! Sindikati o povećanju minimalca: "Tražili smo više, s ovim nećemo dostići iznos od 50 posto prosječne plaće"

U dobrom okruženju i još boljem raspoloženju. Andreju Plenkoviću čaša je napola puna, barem kada je riječ o svim potezima njegove vlade. Tako tumači i posljednje podatke o usporavanju inflacije.

"Poteze koje vučemo, vučemo u pravom smjeru, a ja očekujem da se taj trend i dalje nastavi smanjivati jer je to jedino primjereno i dobro. S druge strane, snažno nastavljamo s gospodarskim rastom", pohvalio se.

No upravo zbog rasta i inflacije, u državni se proračun slijevaju ogromne količine novca, što sindikati - s kojima se ide u novu rundu pregovora - jako dobro znaju.

"Ti pregovori su lani bili gotovi u mjesec dana, naša Vlada ne oteže sa odlukama koje idu na dobrobit građana, vjerujem da ćemo naći rješenje koje je fiskalno održivo i dobro za građane", obećao je premijer.

Oko 150 kilometara sjevernije šef oporbe u sličnom sajamskom okruženju. Pozdravlja usporavanje inflacije, ali ističe i kako Hrvatska tu loše stoji u odnosu na ostatak eurozone: višu stopu inflacije ima jedino još Slovačka.

"Što pokazuje da način na koji smo pristupili borbi protiv nje nije uspješan. Da, neke mjere Vlade su dobre, kao što je ona koja se odnosi na cijene energenata, ali nedovoljno se bavi onima koji inflaciju generiraju i nema snage uvesti porez na ekstraprofit prije svega trgovcima i bankama", istaknuo je SDP-ov Peđa Grbin.

A osim inflacije, na Vladinu repertoaru će se uskoro naći i podizanje minimalne plaće. Najavu da bi mogla rasti za 15-ak posto sindikati pozdravljaju, iako ni to nije dovoljno.

"Sindikati su naravno tražili i više, naš je cilj da taj iznos bude barem 50 posto prosječne plaće. Mi zapravo s ovih 15 posto to nećemo u idućoj godini doseći, ponovo će se za tim ciljem kaskati no ovo je ipak značajno povećanje i to je za pozdraviti", rekao je Matija Kroflin, makroekonomist Sindikata znanosti.

Za razliku od prijašnjih godina, kada su bili protiv ovakvih najava, zbog sve manje radne snage sada ovakve vijesti pozdravljaju i poslodavci.

HUP je predložio povećanje iznosa minimalne plaće za stopu prosječne inflacije što je upravo 8 posto. Samo industrijski sektori koji su izrazito nisko profitabilni, nisu u stanju podići plaću iznad minimalne (tekstil, koža, guma), i njih bi značajnije dizanje minimalne plaće gurnulo na rub opstanka.

Dogovor će se očito lako postići, što će vladajućima biti još jedan zgodan adut u predizbornoj kampanji, koja već debelo - traje.

