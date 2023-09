Temperature su iznad prosjeka, a hoće li se tako nastaviti otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Nastavlja se većinom sunčano i ugodno toplo vrijeme. Potpuno neprimjereno kraju rujna, i skroz nam se sviđa. Bablje ljeto možemo zahvaliti prostranoj anticiklonalni koja zauzima veliki dio Europe i Sredozemlja, a čije središte će sutra i prekosutra biti baš nad našim područjem. Atmosfera će pri tom biti stabilna, suha, a zrak u prizemnom sloju topao. Evo kakvo nas vrijeme čeka prvog dana listopada.



Prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, uglavnom kratkotrajna uz rijeke i po kotlinama. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena, a podno Velebita ponegdje i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 14, u gorju malo niža, a na moru najčešće između 17 i 22 stupnja.



I tijekom dana prevladavat će sunčano, no bit će malo manje toplo nego danas, ali toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 21 i 23 stupnja.



U Slavoniji i Baranji ipak toplije, do 25. Isto većinom sunčano, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.



Sunčano vrijeme očekuje i gorske krajeve i sjeverni Jadran. Na moru će puhati uglavnom umjerena, podno Velebita mjestimice jedino moguće i jaka bura. U gorju temperatura 20ak do 23, a na sjevernom Jadranu najčešće između 26 i 28 stupnjeva.



I u Dalmaciji u nedjelju sunčano, na krajnjem jugu poslijepodne možda uz malo oblaka. Puhat će umjerena bura dok bi se temperatura lokalno mogla približiti i 30 stupnjeva. Češće će biti između 27 i 29.



Temperatura mora je oko 23 stupnja, što je još uvijek sasvim dovoljno za kupanje.



Nakon malo manje tople nedjelje na kopnu, prva dva dana sljedećeg tjedna ponovno donose neuobičajenu toplinu. U utorak će joj doprinijeti topao jugozapadnjak. Bit će većinom sunčano, ujutro ponegdje s maglom, a nakon jugozapadnog vjetra u utorak, već u srijedu okrenut će na sjeverac s kojim će osvježiti. Pri tom će na kopnu biti i nešto naoblake, a moguće i malo kiše, čini se prolazno.



Na Jadranu će se zadržati sunčano i vrlo toplo. Neće biti osobito vjetrovito, uz tek uobičajenu dnevnu cirkulaciju, i to sve do utorka kad će zapuhati jugo. No vrlo brzo, u srijedu već, okrenut će na buru.



Druga polovica tjedna, za sad isto izgleda dosta dobro, poglavito na Jadranu gdje će se najvjerojatnije zadržati i sunčano i vrlo toplo, dok bi u kopnenim krajevima sredinom tjedna na dan ili dva moglo osvježiti, prolazno, u srijedu mjestimice i uz kap kiše. A onda opet sunčano. Naravno, za precizniju prognozu za sljedeći vikend pričekat ćemo, tu smo svaki dan, kao i uvijek, s najnovijim informacijama.

