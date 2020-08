Premijer Andrej Plenković iz Sinja je poručio kako su iz Knina poslani signali da je Hrvatska uključivo društvo koje zna što je pomirba te dodao da Beogradu treba još neko vrijeme da shvati te poruke.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u nedjelju je u Sinju potvrdio kako će ove godine ići u Varivode, gdje će iskazati počast žrtvama koje su se dogodile u Domovinskom ratu.

Prije početka 305. Sinjske alke, komentirajući najavu Milorada Pupovca da će ići u Škabrnju, podsjetio je da su formirali parlamentarnu većinu u kojoj su politički predstavnici srpske manjine.

Smatra kako je to izrazito dobro, a i prirodno, te normalno da je potpredsjednik Vlade iz redova SDSS- a Boris Milošević došao na obilježavanje 25. godišnjice Vojno-redarstvene operacije "Oluja" kojom je oslobođen veliki dio hrvatskog teritorija. Poruke koje su poslali su poruke koje su primjerene početku nove faze odnosa između hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj, istaknuo je.

"Na taj način šaljemo signal o uključivom i tolerantnom društvu, društvu koje zna što je to pomirenje i što je to zajednička budućnost. Na tom tragu mislim da je dobro i da gospodin Milorad Pupovac, kao čelnik SDSS- a, ode u Škabrnju. Sve su to geste i iskazivanje pijeteta prema žrtvama koje oni nedvojbeno zaslužuju", kazao je premijer Plenković.

Beogradu treba još vremena da razumije što se radi u Hrvatskoj

Upitan da komentira Vučićeve izjave o Miloševićevom odlasku u Knin na Oluju, rekao je da je sve to što rade, rade radi Hrvatske, hrvatskog društva, radi odnosa između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj. Smatra kako treba još neko vrijeme da se u Beogradu u potpunosti razumije sve ono što oni rade, a ono za što su zainteresirani i ono na čemu će inzistirati u dijalogu i razgovorima sa Srbijom, to je zaštita prava Hrvata, kao manjine u Srbiji, te žele da oni budu adekvatno zastupljeni na različitim razinama predstavničke vlasti, sukladno bilateralnom sporazumu koji datira još od početka 2000. godine.

Odgovarajući na daljnje upite, istaknuo je kako je to proces kojeg vodi hrvatska Vlada, da su odabrali parlamentarnu većinu s ljudima s kojima su surađivali u proteklom mandatu, koja će biti kompaktna, homogena, koja će podupirati Vladu i zakonske prijedloge koji će dolaziti u Sabor.

"To podrazumijeva i nakon 25 godina od rata određene nove korake i geste koje prije svega zrcale Hrvatsku, koja je samosvjesna, samopouzdana država, koja je riješila sve svoje strateške ciljeve, država koja je članica EU i NATO- a i koja može svojim političkim potezima biti primjer ostalima. To je ono čime se vodimo", izjavio je Plenković.

Upitan da nešto kaže o Pupovčevoj izjavi u kojoj je spominjao međunarodne faktore koji bi se trebali uključiti u proces pomirenja, Plenković je odgovorio kako ne zna na koga je mislio i dodao da su oni isključivo vodili razgovore s predstavnicima SDSS- a u Hrvatskoj.

Doprinos turizma impuls hrvatskom gospodarstvu

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je i da će 20. kolovoza, nakon godišnjih odmora Vlada imati prvu sjednicu, na kojoj će odmah prionuti poslu. Ocijenio je kako trebamo biti zadovoljni načinom na koji su reagirali na COVID 19 i s restriktivnim mjerama kada je virus bio najubojitiji pa kasnije s otvaranjem koje je omogućilo dosta solidne rezultate ove turističke sezone, za koju su mnogi mislili da će biti gora nego što je.

"Mislim da na tom tragu trebamo nastaviti, da nam ovaj kolovoz bude zaista maksimalno uspješan, da onda i taj doprinos hrvatskog turizma bude još jedan impuls hrvatskom gospodarstvu, a mi ćemo prionuti na izradu programa oporavka. To nam je okvirni dokument, koji će biti podloga za povlačenje sredstava iz instrumenta u sljedeće generacije, za koje znate da smo dobili 8,4 milijarde eura", istaknuo je.

Jandroković: Drago mi je da je Pupovac najavio dolazak u Škabrnju

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je također u Sinju komentirao je najavu Milorada Pupovca da će otići u Škabrnju.

„Drago mi je da je to najavio, vrijeme je. Možda se trebalo dogoditi i ranije, mislim da se radi o ispravnom i dugoročno korisnom koraku za sve. Mi gradimo svoj društvo i treba nastaviti u tom smjeru“, rekao je Jandroković.