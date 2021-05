Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ponovno je Zorana Milanovića nazvao prodavačem boze te prevarantom jer, kako je istaknuo, nije predsjednik svih građana Hrvatske, što bi prema Ustavu trebao biti, nego mu je motiv djelovanja i politička misija - antihadezeovska agenda.

"Prodavač boze i prevarant se razotkrio", poručio je u srijedu u Puli Andrej Plenković odgovarajući na najnoviju objavu predsjednika Republike na društvenoj mreži vezanom uz izbor predsjednika Vrhovnoga suda.

Plenković je dodao da se u tom "malom uratku na Facebooku" razotkriva Milanovićeva politička misija – antihadezeovska agenda koju, naglasio je Plenković, predsjednik po Ustavu ne smije imati.

Plenković naglašava da je predsjednik Republike, prema Ustavu, predsjednik svih građana, "pa i članova HDZ-a, pa moj predsjednik, bez obzir za koga sam glasao".

Predsjednik Republike ne može i ne smije imati antihadezeovsku agendu kao motiv djelovanja po svim sferama njegovih javnih nastupa, naglasio je.

"Ovo je nezabilježeno", upozorio je Plenković te ustvrdio da to što Milanović radi - nije normalno. "Zato kažem da je prevarant. On se prije godinu dvije izdavao, valjda mu je netko od PR stručnjaka rekao, da je normalan. A ovo ništa nije normalno", dodao je.

Ne možete biti predsjednik svih građana i imati političku agendu protiv jedne stranke, ponovio je Plenković. "I to još vladajuće stranke koja je dobila povjerenje na izborima i to nakon njega i to pregazila SDP s 25 razlike. Dakle, on popravlja poraz SDP-a na prošlim izborima", ocijenio je.

"Prodavač boze - no go", poručio je Plenković te na Milanovićevu ocjenu da je on manipulator i lažov, odgovorio ocjenom da je Milanović "prevarant i prodavač boze".

"Svoj stav uvijek argumentiram, nikad ne napadam osobno i nikad prvi ne vrijeđam. Riječ je o prevarantu koji vrijeđa cijeli spektar ljudi na sceni na najgoroj osobnoj razini. Šalje ljudima poruke koje su besprizorne za razinu nekoga tko je predsjednik Republike. On je izašao iz onoga što je prirodno da radi predsjednik Republike", ustvrdio je Plenković.

On mora brinuti o svima, a ne o tome da piše postove, valjda u dokolici, i da vodi politiku protiv vladajuće stranke, istaknuo je šef HDZ-a. "To nije normalno. To je neviđeno. Ovo da se zbiva u nekoj drugoj zemlji, ljudi bi skakali i rekli bi 'što je ovo'. Kod nas je to… eto onako…navikli smo se…opet je nešto napisao", dodao je.