Ministar gospodarstva Davor Filipović danima već govori o predatorima i pritiscima na njega. Njegov šef, međutim, nije impresioniran: Andrej Plenković već je u dva navrata relativizirao ono o čemu govori njegov ministar. Pa se zato oporba pita tko su predatori i zašto premijer ne štiti svojeg ministra?

Pred novinare je ministar gospodarstva Davor Filipović stigao kako bi ih uvjerio da drame - nema. No onda ga se pitalo - je li mu se ikad prijetilo?

"Pa čujte... Je li mi se prijetilo ili mi se nije prijetilo... To je irelevantno", odgovorio je.

Ponavljao je kako ima podršku premijera Andreja Plenkovića. Ona, međutim, izgleda ovako. "Ma nije, pa čovjek ima dva metra, bio je reprezentativac u košarci, ma kakva drama, pa koga se on boji", pitao se 11. travnja.

"Da ima pritisaka u Hrvatskoj, pa ima ih svaki dan! Pa mi što god napravimo su pritisci! Ili prijeti opozicija, ili prijete interesne skupine, ili prijete orkestrirano mediji, svi prijete", rekao je u srijedu.

Filipović o pritiscima: "To je netema, političar mora biti na njih spreman"

Oporba se pita: ako premijer ne štiti svog ministra, štiti li predatore?

"Plenković je zatajio Filipovića kao Petar Isusa. Ne znam je li tri puta, nisam gledao presicu, ali mislim da je tu negdje. Kada govorim o utjecaju na premijera miislim na utjecaj Pave Vujnovca i kartela oko njega, na Andreja Plenkovića", poručio je Nikola Grmoja.

"Takav ministar nema šta sjediti onda u Vladi, onda nek bude ministar svega Andrej Plenković, to je jedino logičnio, kad svaki put oko svega stiže kao spasitelj. Znate na koga me to podsjeća? Na Ivu Sanadera", istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.

Milanović pružio ruku Plenkoviću, on ustuknuo, pogledajte kako su se na kraju pozdravili: "Ti kažeš da je karijes..."

Ponašanje premijera Plenkovića predsjednika Republike Zoran Milanović nimalo ne iznenađuje.

"Ma da, to je samo ministar, to ja trošim ko toalet papir, to vam je bezveze... To je poruka. Izvolite reći tko su ti predatori. Tko su ti ljudi? Je li to Borg skupina? Ako je to Vujnovac, privedite osumnjičene, ali ja ne vidim indicije", rekao je predsjednik.

Na upit Nove TV iz PPD grupe demantiraju bilo kakve prijetnje Davoru Filipoviću ili bilo kojem drugom članu vlade te naglašavaju kako je njihova komunikacija uvijek pozitivna i konstruktivna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.