Premijer Andrej Plenković danas je od predsjednika Zorana Milanovića na Pantovčaku dobio mandat za sastavljanje nove Vlade. Na dolasku je Milanović Plenkoviću pružio ruku, no premijer je odbio rukovanje zbog koronavirusa.

Predsjednik Zoran Milanović danas je na Pantovčaku primio premijera Andreja Plenkovića. Premijer je predsjedniku predao 76 zastupničkih potpisa za sastavljanje nove Vlade, a Milanović mu je dao mandat.

Na samom dolasku na Pantovčak Milanović je Plenkoviću pružio ruku, no on je odbio rukovanje pa su se pozdravili laktovima, što je već postalo uobičajena praksa tijekom epidemije koronavirusa. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

Predsjednik države i premijer održali su kratki sastanak iza zatvorenih vrata, nakon čega su zajedno stali pred novinare. "Predao sam mandat premijeru Plenkoviću i želim mu sve najbolje", rekao je Milanović na konferenciji. Više informacija s konferencije doznajte ovdje.