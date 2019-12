Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu kako je uvjeren da će kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović pobijediti na izborima za Predsjednika RH, a njezinu protukandidatu Zoranu Milanoviću poručio je kako "ljudi ne pate od amnezije".

"Zoran Milanović kandidat je stranke koja je, dok je on bio na čelu, i dok je bio predsjednik Vlade, zadužila Hrvatsku za 70 milijardi, smanjivala plaće učiteljima, profesorima, dodatke", izjavio je premijer Andrej Plenković odgovarajući na pitanje novinara kako komentira Milanovićevu izjavu da je jedini problem Hrvatske "pljačka koja se dogodila i stranka koja je uzela sve najgore od bivše partije".

"Ljudi, ja sam uvjeren, ne pate od amnezije, ljudi jako dobro vide tko je tko i tko je što napravio i tko je što učinio", rekao je premijer. Plenković je u Splitu sudjelovao u svečanoj akademiji u povodu 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

"Na predsjedničkim izborima pobijedit će Kolinda Grabar Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, kandidatkinja one stranke koja je dala najveći doprinos stvaranju hrvatske države, dala najveći doprinos gospodarskom razvoju zemlje - to potvrđuju rezultati naše vlade; stranke koja je omogućila da Hrvatska postane članica NATO-a, stranke koja je osigurala da Hrvatska postane članica Europske unije, stranke koja danas pozicionira Hrvatsku i europski i globalno u pogledu utjecaja i prepoznatljivosti bez presedana, o kojoj vlade SDP-a mogu samo sanjati“, istaknuo je nadalje Plenković.

"Prema tome, hrvatski narod će znati kome treba dati povjerenje. To sigurno nije on, a to je sigurno Kolinda Grabar Kitarović", poručio je.

Predsjednik Vlade potvrdio je i da će Velered Predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom, najviše priznanje koje RH dodjeljuje od ove godine za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, postumno pripasti kardinalu Franji Kuhariću. Priznanje se dodjeljuje na obljetnicu smrti prvoga hrvatskog predsjednika 10. prosinca.

Na pitanje kada će sjesti za stol sa sindikatima policije koji su zatražili sastanak s njime tražeći poboljšanje materijalnih uvjeta i kazneno-pravne zaštite policajaca, Plenković je kazao kako razgovor s predstavnicima sindikata vodi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te izrazio uvjerenje da će se iznaći odgovarajuća sredstva kako bi se unaprijedio materijalni položaj i status hrvatske policije koja čuva hrvatsku granicu te obavlja druge vrlo zahtjevne zadaće. (Hina)