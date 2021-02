Andrej Plenković rekao je kako je većina kandidata na lokalnim izborima potvrđena. O imenima nije govorio, no najavio je jakog kandidata iz redova HDZ-a u borbi za Zagreb, te dao naslutiti da je moguće kako će Vanđelić biti zamijenjen na poziciji čelnika Fonda za obnovu Zagreba od potresa.

Premijer Andrej Plenković nakon sastanka predsjedništva HDZ-a izašao je pred novinare. Potvrdio je da je većina ogranaka HDZ-a dogovorila kandidata za lokalne izbore. Rekao je kako je među njima i kandidat za grad Zagreb koji je stranački kadar.

"To je kandidat koji je jako dobar i može ostvariti sjajan rezultat. On je bolji izbor od Vanđelića koji ide s visokom motivacijom i ozbiljnim pristupom", potvrdio je Plenković.

Rekao je i kako je sve što je privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba rekao nakon odustajanja od kandidature "netočno i neistinito".

Premijer daje naslutiti odlazak Vanđelića

"On je sam to rekao na našem prvom razgovoru. On obavlja funkciju tehničkog karaktera. Bit će privremeni ravnatelj jer je cijeli aranžman bio privremenog karaktera. Vanđelić je sam najavio da će biti privremeni, a ako je privremen znači da će trajati određeno vrijeme“, pojasnio je premijer.

Komentirao je i raspuštanje dijela zagrebačkog SDP-a. O Jošku Klisoviću kao kandidatu nije želio reći ništa, no komentirao je Gordana Marasa koji je želio biti na toj poziciji. "Meni je on uvijek bio simpatičan, ali su njega uklonili, imao je jak voljni moment“, rekao je.

Predsjednik Vlade na kraju je još dodao da Žarko Tušek nije bio predmet razgovora jer je već sam dao ostavku, a zaključio je kako će za tjedan dana imati sve kandidate te će ih tada i objaviti.

"Ima vremena, izbori još nisu raspisani, imamo vremena još, ali sve je praktički definirano. Kroz tjedan dana ćemo imati definiranu potpunu postavu".