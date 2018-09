350 udomitelja i djece iz cijele Hrvatske okupilo se u subotu u Vukovaru. A sve to kako bi razmijenili iskustva i obilježili 11. nacionalni susret udomitelja. Susretu je nazočila i ministrica demografije Nada Murganić, koja se ni manje ni više baš u županiji iz koje se iselilo mnoštvo mladih pokušala hvaliti demografskim mjerama.

Kroz Dubravkin dom, uz tri biološka sina, u 9 godina prošlo je 49 udomljene djece.

"Djeca odrastu, imate mjesta i prostora. Prazno srce, prazan dom. Onda se odlučite da možete još nekom pružiti topao dom", kaže Dubravka Čordašev iz Đurđevca. Danas u njezinu domu živi još troje udomljene djece.

"Prilagodila sam se, prihvatila ih kao svoju obitelj, makar su sami muški u kući. Mislila sam na prvu da se neću uklopiti, ali ta atmosfera zrači, koja nadopunjuje čovjeka i koja stvara pozitivnu energiju", ističe Laura Babić.

Dražen Ribić, pak, kaže kako je 8 godina bio kod tete Dubravke. "Išli smo na putovanja, more, pomagala mi je što god je trebalo." Sa svih 46 djece Dubravka je u kontaktu.

Kakav je proces udomljavanja?

Od podnošenja zahtjeva do samog udomljavanja prođe tek 60 dana. Oni koji se odluče na posvojenje čekaju i duže od 3 godine. Važnost susreta u Vukovaru prepoznala je i ministrica demografije koja je iskoristila priliku da se pohvali demografskim mjerama svog ministarstva.

"To su dugoročni procesi, efekte ovih naših mjera ćemo, nadam se, vidjeti. Ni to neće biti tako brzo, kao što to sada svi iščekuju", rekla je ministrica demografije Nada Murganić.

Otkad je Hrvatska članica Europske unije, odselilo se oko 250 000 Hrvata. Samo prošle godine njih 66 tisuća dom je pronašlo u Njemačkoj, Austriji i Irskoj.

"Ministrica bolje da ništa ne govori oko demografije, jer je to jedan od najvećih problema Vlade. Oni su dobro znali kud demografija ide i kakvi su demografski trendovi. Odlučili su drugačije i tu temu potpuno zapostavili", kazao je demograf Stjepan Šterc.

Da je stanje alarmantno potvrđuje i podatak da je u samo devet gradova u Hrvatskoj prošle godine bilo više rođenih nego umrlih.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr