Dolazeći na sjednicu užeg kabineta, ministri su redom komentirali rekonstrukciju Vlade. Neki su, poput ministra zdravstva Milana Kujundžića bili nervozni, a neki su se šalili i opušteno razgovarali. Ministar Tomislav Ćorić možda je otišao predaleko.

Dok je ministrica demografije Nada Murganić odgovarala na novinarska pitanja pridružio joj se ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

''Oni koji su tu lijepo rade, a oni koje će doći, isto će raditi. Radimo. Uvijek ministar može doći i otići'', rekla je Nada Murganić s čime se složio i Ćorić.

Na pitanje bi li ona ostala ili otišla iz Vlade, Murganić je rekla da će biti onako kako premijer odluči. ''Pa to sam vam rekla, a najviše ste to mene pitali'', rekla je ministrica demografije. ''Volite vi mene malo...'', rekla je Murganić kroz smijeh. ''Što?'', pitali su novinari, a odgovorio je Ćorić također kroz smijeh. ''Je***'', su čuli jedni, dok drugi misle da je rekao ''Idemo!''. Procijenite sami.

Na izlasku iz Vlade novinari su ga pitali je li svjestan da je opsovao, a Ćorić je odgovorio: ''Moram priznati da nisam''.

''Razgovarao sam s Nadom i ona mi kaže da nisam ništa rekao. Čuo sam snimku, ako se to doista dogodilo, a vjerujem da nije, ispričavam se na neprimjerenom izrazu. Međutim, čisto sumnjam u to, to nije izraz koji koristim'', rekao je ministar. Je li mu se omaklo? ''Ne, ne mislim da mi se omaklo, mislim da to uopće nije moj glas'', rekao je na kraju.