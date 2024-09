Planiranje gradnje privatne hidrocentrale na rijeci uznemirilo stanovnike: "Devastacija, to bi bilo svetogrđe i zlo..."

Rijeka Jadro napaja oduvijek čitav kraj Splita i okolice. Izvire odmah do Splita, u Solinu i njena pitka, bistra i zdrava voda svetinja je za svo stanovništvo.

"Jadro nam je izvor života i zdravlja, i ako se on uništi stradali smo svi. Na koncu jedino što imamo svoje, zdravo i prirodno", smatra Nada Milardović.

Budući Centar za gospodarenje otpadom je mjesto gdje bi se deponiralo svo smeće iz Splitsko-dalmatinske županije. Planiran je odavno u brdima iznad Splita, u mjestu Lećevica.

No, od samog početka ekolozi su tvrdili da boja koju su pustili u podzemne tokove u Lećevici kasnije stiže do rijeke Jadro jer je riječ o kraškom tlu. Kiše koje bi natapale deponirani otpad bi otrovne sastojke mogle donijeti do rijeke Jadro.

"Voda uvik ide naniže... Uvik može kroz neku venu proć fekalne vode ili otpad", smatra Stiven.

Nadležna ministrica je u petak bila na okupljanju župana u Solinu.

"Studija Centra za gospodarenje otpadom je izrađena, postupak ocjenjivanja u tijeku", rekla je ministrica Marija Vučković.

Već smo slušali da će tlo u Lećevici biti zaštićeno specijalnim nepropusnim folijama. Ali priroda i vrijeme nose svoje. Župan kaže kako je prva faza Lećevice već gotova, a studiju moraju ponoviti.

"Već smo imali studiju 2008. godine. Naravno da je dobila zeleno svjetlo, ali kako je sad po kriteriju EU morat ćemo raditi i novu", rekao je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Osim Lećevice, javnost malo čuje o tome da se na rijeci Jadro planira gradnja privatne hidrocentrale. Privatni investitor čeka dozvolu ministarstva zaštite okoliša.

"Mi samo ocjenjujemo prihvatljivost za okoliš", ogradila se ministrica Vučković.

Župan tvrdi da ne zna ništa osim da je tu odavno postojala elektrana.

"Nije u funkciji nekih 70 godina, tamo su instalirana dva generatora 550 kilovata i to je sve što ja znam", kaže župan Boban.

Rijeka Una je obranjena. Što je sa Jadrom, pitaju se mještani?

"Ako su oni na Uni zabranili, zabranit ćemo i mi", kaže Stiven.

"Devastacija, mislim da bi bilo svetogrđe i zlo naspram naroda", rekla je Nada Milodarović.

Svakako, zbog važnosti Jadra, svi projekti koji se tiču te pitke vode trebali bi biti jasno i glasno prezentirani i na uvidu javnosti.

Pročitajte i ovo Strahovalo se VIDEO Pogledajte zapanjujuće snimke: Vrhunac vodenog vala prolazi Hrvatskom, a jedan fenomen spasio je naselja od katastrofe

Pročitajte i ovo Mali popravak izazvao veliku štetu VIDEO Otvorila se ogromna rupa: Popucalo čak osam zgrada, stanari evakuirani

Pročitajte i ovo Govorio o Iranu Dramatično obraćanje Netanyahua pred UN-om: Pokazao karte ''blagoslova'' i ''prokletstva'', diplomati napustili sjednicu