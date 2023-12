Pijani policajac dao pijanoj supruzi da vozi: Nastao je kaos, sada je kažnjen: "U početku je pila sok"

Incident se dogodio sredinom travnja u 5:40 ujutro u Virovitici, na Trgu dr. Franje Tuđmana broj 8. Pripadnik interventne policije PU virovitičko-podravske Ivan (38) bio je suvozač te je dao svojoj supruzi da vozi automobil. No, i supruga i on bili su pijani.

"Dao je vozilo na upravljanje vozačici za koju se na temelju njezina ponašanja može zaključiti da je pod vidnim utjecajem alkohola, utvrđena joj je koncentracija od 1,15 g/kg. Pritom je sudjelovala u prometnoj nesreći s materijalnom štetom", piše u presudi.

Tijekom suđenja policajac je rekao kako su tijekom noći prijatelj i on dosta popili. U jednom trenutku im se pridružila njegova supruga koja je u početku pila sok. No, kako je bilo puno pića bilo na stolu, on je vidio da je popila nešto od alkoholnog pića, ali samo u namjeri da to oni ne popiju i da što prije idu kući, rekao je tijekom suđenja.

Policajac je već osuđivan u prometu. No, sud je olakotnim cijenio njegovo cjelovito priznanje, žaljenje, kao i činjenicu da nije osoba koja je sklona činjenju prekršaja te da je obiteljski čovjek, oženjen i otac troje djece, piše Danica.

Dobio je 150 eura kazne, ali može podmiriti samo 100 ako plati u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.