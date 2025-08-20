Izdano upozorenje za nedostatke na deset modela automobila: Jedan može izazvati požar

Državni inspektorat je putem Europskog sustava brzog uzbunjivanja Safety Gate (prijašnji RAPEX) upozorio na nedostatke na čak deset modela različitih automobila raznih proizvođača.

Upozoravaju se vlasnici Peugeota 308 proizvedenih od 12.listopada 2015.do 1.prosinca 2019. godine kako se zbog mogućnosti da se gornja sidrišta sigurnosnih pojaseva u drugom redu sjedala mogu slomit, a time se može smanjiti učinkovitost sigurnosnih pojaseva.

Upozorenje je došlo i za vlasnike Opela Corse proizvedenih od 21.2.2023. do 22.4.2025., Opela Frontere proizvedene od 30.7.2024. do 23.4.2025., Opela Astra L proizvedene od 2.1.2024. do 23.4.2025.; Opela Grandland X proizvedenih od 4.2.202.3 do 8.11.2024., Opela Grandland V2 proizvedenih od 21.3.2024. do 24.4.2025., Opela Mokka proizvedenih od 4.11.2022. do 17.4.2025. godine.

Greška na svim ovim Opelima su nedostatno zategnute matice između visokotlačne pumpe za gorivo i crijeva, a uslijed čega može doći do istjecanja goriva, naravno što povećava rizik od požara.

Vlasnici Renaulta Koleosa II upozoravaju se da zbog nepravilne montaže može doći do odvajanja plastičnog dijela crijeva za dovod goriva od metalnog. Kada dođe do toga pumpa za dovod goriva će prestati raditi nakon 8 sekundi, a zbog navedene nesukladnosti vozilo može stati tijekom vožnje.

Upozoravaju se i vlasnici Škoda Fabija IV i Škoda Superba IV proizvedene od 07. rujna 2022. do 20. ožujka 2025. da zračni jastuci suvozača u Škoda Fabia i Superb vozilima mogu imati smanjeni zaštitni učinak u slučaju aktivacije, zbog čega je povećan rizik od ozljeda za putnike na prednjem sjedalu u slučaju prometne nezgode.

Dobra vijest za sve vlasnike ovih automobila je da su mjere poduzete od strane distributera, te se nakon poziva od ovlaštenih distributera predmetnih vozila, vlasnici vozila trebaju odazvati na popravak svojih četverokotačnih ljubimaca.