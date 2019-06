Pobuna u Perušiću u srcu Like i to zbog manjka javne rasvjete. Perušićani potpisuju i peticiju, tvrde da im politika određuje snagu rasvjete. Zbog mraka su u strahu i od dolaska migranata na čijoj su ruti, ali i od porasta kriminala.

Radi uštede, dio Like je u mraku. Prije pola godine, Stipi Bašiću provaljeno je u kuću. Ostao je bez bušilice, brusilice, noževa, televizora. I još uvijek je u šoku.

''Ja sam cijeli život stvarao. Ne samo ja, teško mi je'', rekao je Bašić. Šteta je oko 30 tisuća kuna. Uvjeren je, sve ovo ne bi proživljavao da Perušić noću nije u potpunom mraku.

Javna rasvjeta svijetli tri sata na dan. ''U 20:30 sati se pali, a u 23 sata se gasi. Funkcioniramo na taj način da imamo svi mobitele i onda tako idemo s tim svjetiljkama kod susjeda'', kazao je Predrag Dundović iz Građanske inicijative ''Svjetlo ili tama''.

Kažu, tinejdžeri se iz noćnih izlazaka kućama vraćaju po mraku, po mraku se ide i ujutro na posao, a sve zbog štednje.

''Jesu li svi ostali onda ludi pa troše, ili ne znaju ugasiti, samo smo mi izgleda najpametniji i gasimo nauštrb građana i nauštrb njihove sigurnosti'', rekao je Vlado Orešković iz građanske inicijative ''Svjetlo ili tama''.

Jer ne boje se ovi Ličani samo mraka i lopova. ''Pa strah je prisutan jer se iz jednoga dijela pojavljuju migranti. Bilo ih je i u Perušiću, a gdje ih je jedno dvoje u kući, strah se uvuče, a kad svijetlo svijetli drugačije je'', rekao je Ivan Jurišić iz Perušića.

Zbog svega su u veljači pisali i općinskoj vlasti. Okupili su se u građansku inicijativu, peticijom prikupili 154 potpisa. Jedino, tvrde, što su iz Općine poručili ili ovako ili povećanje komunalne naknade.

''Moram naglasiti da je komunalna naknada u općini Perušić i sada, ako ne najveća, onda sigurno među najvećima u državi'', kaže Orešković.

Ne žele, kažu, biti ni jedini u državi kojima se prije ponoći gasi javna rasvjeta. ''Malo mi je to nepojmljivo, neshvatljivo, da u 21. stoljeću pričamo o svjetlu ili tami, pa protiv tame smo se borili valjda'', rekao je Dundović.

I borit će se, poručuju i dalje. Sve dok ovdje, u srcu Like, svaka kuća ne bude osvijetljena. I dok se svi ne budu osjećali sigurno.

Donačelnik gašenje rasvjete opravdava velikim uštedama

O ovoj temi razgovarali smo s donačelnikom Perušića Mihaelom Kurtešom.

Dio mještana tvrdi da se ne osjeća sigurno. Mislite da je bitnija ušteda nego sigurnost Perušićana?

Želim poručiti svima da se nemaju zašto osjećati ugroženo. Na ovom području prema izvještajima policijske postaje Gospić, najmanje je prekršaja unazad pola godine. Postupali smo i prema pograničnim naseljima da postavimo dodatne lampe i na tim područjima već sada rasvjeta gori cijelu noć.

Dakle, gasite svjetla u Perušiću, ali ne i na rubnim dijelovima?

Ne na cijelom području Perušića, nego samo u određenim naseljima. Na cestama koje su od višeg interesa zbog sigurnosti prometa svjetla gore cijelu noć, dok neka naselja uopće nemaju javnu rasvjetu.

Od 23 sata?

Tako je.

Koliko uopće uštedite?

Oko 60 posto sredstava. Trenutno se financira oko 200.000 kuna na razini godine. Da se rasvjeta pali cijelu noć to bi iznosilo do 700-800.000 kuna.

Jedni imaju vanjsku rasvjetu nakon 23 sata, a drugi nemaju?

Područja koja imaju javnu rasvjetu imaju je, ili zbog sigurnosti prometa, ili su to područja potencijalnih migrantskih ruta zbog sigurnosti stanovnika, koji su to tražili to smo im i omogućili.

Mislite da je to u redu?

Da, to je u redu.

Mogu li migranti preskočiti osvijetljeni dio i doći u mrak?

Ne, jer je taj pogranični dio vanjski dio općine i proteže se velikom širinom, tako da je to područje uglavnom od kuda dolaze migranti, ako budu dolazili.

Ne mislite to mijenjati? Uzalud građanima potpisivanje peticije.

Ne bih rekao da je uzalud. Ako dođe do potrebe da se to promjeni, mi ćemo to promijeniti. Također pozivam sve koji su organizirali potpisivanje peticije da nam se jave. Dobrodošli su u općinu da razgovaramo. Dat ćemo im odgovore. Vidjet ćemo što se može riješiti.

Što bi bio razlog da produljite javnu rasvjetu tijekom cijele noći?

Jedan od načina je ako esesve bude mijenjalo u led rasvjetu, što će donijeti drastične uštede u financijskom smislu. Vidjet ćemo kad ćemo jer su to investicije i pitanje je vremena kad će se to dogoditi.

Imate li novca u općinskoj blagajni za to?

Trenutno investicije za promjenu javne rasvjete - ne. To očekujemo iz EU sredstava. Sredstva koja su namijenjena samo za financiranje potrošnje električne energije su namjenska i financiraju se iz komunalne naknade. Na razini godine je određen njezin iznos. Po tom pitanju smo ograničeni i ne možemo tu puno.

Dakle, bez europskog novca, ako Perušićani žele svjetlo, povisit će im se komunalna naknada?

Na žalost, tako je. Mali je broj ljudi, veliki je broj rasvjetnih tijela. Trenutačno ih je 1.500, starija su i puno troše.

Je li istina da oko načelnikove kuće i vaše, svijetli kao u Betlehemu, a drugi nemaju svjetla?

Ne, nije istina. Prema svima se postupa jednako.

Kakva je situacija kod Vaše kuće?

Isto se gasi u 23 sata, kao i svugdje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr