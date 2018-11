Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom.

"Sutra ćemo svjedočiti odavanju pijeteta prema žrtvama velikosrpske agresije i njenoj najvećoj brutalnosti koja se manifestirala upravo na Vukovaru", rekao je Penava.

Na pitanje, može li Vukovar živjeti samo od sjećanja, Penava je rekao da je odgovor jasan. "Jasno da ne može. Bio bi to žalostan grad da je to samo tako. Moramo se boriti da to sjećanje uvijek bude sjećanje, ali nakon toliko godina neka bude samo to. Ostalo također mora biti naglašeno, a to je primjerice gospodarstvo. Osim toga, moramo govoriti i o mladosti, obrazovanju, sportu i društvenom životu“, naglasio je Penava.

Penava je odgovorio na pitanje je li Vlada donijela odluku o nekom konkretnom projektu za Vukovar i što se realiziralo nakon sjednice Vlade koja je bila prije dvije godine. "Moram dati jednu uvjetnu ocjenu. Došli su projekti poput Vučice, zatim izgradnja i obnova Vodotornja. Pristupili smo i akciji izrade zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara koji bi donio radna mjesta, ali tu nismo bili do kraja dobri. Bitke još traju, ali ova dinamika ipak nije dovoljno dobra, imali smo investitore koji su došli, no nismo ih uspjeli zadržati i realizirati projekte zahvaljujući zavrzlamama gore na nacionalnoj razini", iskren je bio Penava.

"Vlada mora odlučiti hoće li Vukovar živjeti ili umrijeti, rekao sam to još prije dvije godine. Danas mi se ne čini to dovoljno dobro", smatra. Komentirao je i dolazak Milorada Pupovca u Vukovar i odgovorio na pitanje je li to početak normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa.

"Hrvatsko-srpski odnosi su normalni i bit će normalni ako se baziraju na istini. Svatko tko se došao pokloniti žrtvama velikosprske agresije je dobrodošao. Pozdravljam njegov prvi korak, a vrijeme će pokazati njegove prave namjere", zaključno je rekao Penava.

