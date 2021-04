Predsjednik SDP- a Peđa Grbin u nedjelju je u Splitu ocijenio da su građani Hrvatske u lošem položaju zbog lošeg upravljanja zdravstvenim sustavom te poručio da zbog toga zajedno s drugima iz saborske oporbe traže smjenu ministra zdravstva Vilija Beroša.

Kazao je da smo u doba najveće zdravstvene krize za vrijeme mira doživjeli da nam bolnice ostaju bez lijekova jer nije osigurano njihovo funkcioniranje, a sada smo doživjeli da nam je - u trenutku kada nam je cijepljenje vjerojatno jedini put iz zatvaranja i pandemije - sustav cijepljenja koji je trebala organizirati država "kolabiran, odnosno pao je na koljena".

"Ako to nije dovoljan razlog za odlazak ministra Beroša i dovoljan razlog da zazvone sva zvona za uzbunu i da se nešto napokon napravi, onda ja doista ne znam što je još potrebno da se dogodi. Bolnice su bez lijekova, sustav 'cijepi se' je krahirao, a istovremeno se ljudima pogoduje, cvjećari dobivaju IT poslove, a bivši ministri bez referenci su trebali dobiti posao nadzora tog IT sustava", rekao je Grbin.

Potpuno nesnalaženje, nered i neznanje

Po njegovim riječima, sve to što se događa pokazuje potpuno nesnalaženje, nered i neznanje u vođenju zdravstva.

Predsjednik SDP-a napominje kako traže da ministar ode, ali i kako to neće biti dovoljno ako se ne dogode korjenite promjene u zdravstvenu sustavu koje će osigurati da ne moramo svakih šest mjeseci dodatno "upumpavati" dodatnu milijardu da bi lijekovi dolazili u bolnice.

Na pitanje novinara kada će pokrenuti opoziv, rekao je da su do sada već održali jedan sastanak opozicije, u srijedu je novi i na njemu će dogovoriti točan termin, te o svemu obavijestiti javnost.

Beroš o problematičnoj platformi za cijepljenje: ''Možda ne funkcionira onako kako smo željeli, ali radi dovoljno. Nisam ponosan na nju''

Odgovorio je i da "predsjednik Vlade i Sabora potom određuju termin opoziva", odnosno hoće li to biti prije ili nakon izbora. Oporbi je bitno da se raspravi o problemima, da ukažu na brojna rješenja koja postoje i važno je da ministar ode jer je njegova odgovornost sve što se događa u zdravstvu, poručio je.

Kandidat za župana Ranko Ostojić je na pitanje ide li u utrku za unaprijed izgubljenu bitku rekao kako ima odgovornost voditi listu, ali i da SDP kao velika stranka ima svog kandidata za župana. Istaknuo je da je ulazio u bitke koje su možda bile izvjesne ili neizvjesne, ali da se nikada nije povlačio.

Grbin opet proziva Beroša: ''Na svako pitanje i problem u resoru nađe nekoga drugoga koga će okriviti''

Kandidat za splitskoga gradonačelnika Ante Franić smatra da je ministar Beroš zaboravio Split i Dalmatince.

"Ministar Beroš je u potpunosti zaboravio Split. On je kao nositelj liste X. izborne jedinice na prošlim parlamentarnim izborima dolazio u Split, nudio obećanja, a nakon izbora je zaboravio Split i Dalmatince. To je još jedan od paradoksa vrhuške vlasti HDZ- a koja igra na osjećaje dalmatinskog porijekla", rekao je SDP-ov gradonačelnički kandidat.

Dalmacija im je, nastavio je, "bitna samo dok su izbori, obećaju, slikaju se, a nakon toga Splitu i Dalmaciji ostaju mrvice".

Podsjetio je da splitska bolnica ima jedva dva uređaja za magnetsku dijagnostiku od kojih je jedan star 15 godina, te je obećao da će kada postane gradonačelnik otvoriti gradski referentni centar za magnetsku dijagnostiku jer mu je želja smanjiti liste čekanja i svim građanima omogućiti dostupniju uslugu.