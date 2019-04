Državno izborno povjerenstvo još je jednom upozorilo da je zabranjeno koristiti prostore državnih tijela za kampanju.

U sabornici Gordana Marasa nije bilo, ali je njegov stranački kolega Peđa Grbin iskoristio priliku i u vrijeme izlaganja otvorio sporni laptop s reklamnom naljepnicom.

Zbog slučaja Maras u četvrtak navečer sastao se i Odbor za Ustav. Većinom glasova zaključeno je da je presjedatelj imao pravo kad je Marasu dao opomenu.

"Bojim se da će nastavak sjednice Sabora nakon Uskrsa apsolutno proteći u pokušaju promidžbe zastupnika koji su na listama za Europski parlament, a da će rasprava o meritumu i točkama dnevnog reda biti apsolutno u drugom planu", kazao je Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a.

"To više nije samo priča o laptopu, to nije samo priča o Gordanu Marasu, već je to priča o mogućnosti vladajućih, u ovom slučaju HDZ-a i njegovih satelita da na temelju mišljenja koje dolazi izvana, primjerice iz tijela na koje ovih dana planiraju staviti šapu, mogu arbitrirati tko će u Saboru imati pravo govoriti, a tko ne", smatra Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a.

