Peđa Grbin komentirao je uhićenje ministra Horvata te se obrušio na premijera Plenkovića. Rekao je da Plenkoviću najviše smeta u ovoj priči to što mu je netko "upropastio njegov odličan tjedan i uznemiravao ga u subotu ujutro".

U subotu ujutro uhićen je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat. Tim povodom je predsjednik SDP-a Peđa Grbin održao konferenciju za medije.

"Danas je nakon više od 20 godine uhićen član Vlade. Ali ne bilo koji ministar. Ministar koji nije napravio ništa da pomogne ljudima Zagreba i Banije nakon potresa. Ako je ikada bio trenutak da se postupa frontno i da se ta situacija riješi - onda je to danas. Kako je moguće da je ministar koji je u policiji poduzme bilo što kako bi se njegov posao mogao raditi bez problema. Umjesto toga imamo bahatost premijera, diktatorske manire čovjeka kojem najviše smeta to što je netko upropastio njegov odličan tjedan i ne daj Bože uznemiravao ga u subotu ujutro."

Naveo je što je Plenkoviću zapravo zasmetalo kod uhićenja i pokretanja istrage. "Kriminalna organizacija se vratila svojim starim navikama. Plenkoviću smeta jedino to što mu je netko ušao u dobar tjedan i upropastio mu subotu ujutro. To je ulazak u diktaturu. Ovo treba završiti što prije i to je odgovornost jednog jedinog čovjeka - Andreja Plenkovića."

Premijer je zatražio od DORH-a da se očituje, a Grbin je to ocijenio kao da premijer pokušava uplesti DORH u cijelu priču. "Imamo pokušaj uplitanja DORH-a i pravosuđa u cijelu tu priču. E, to je skretanje fokusa, a mi to nećemo dopustiti. Već sljedeći tjedan će se sazvati Odbor za pravosuđe."

Ranije ovoga tjedna premijer se pohvalio da je Vlada uspjela postići dogovor s Europskom komisijom i produžiti rok za korištenje europskih sredstava iz Fonda solidarnosti. "Plenković je morao puzati po Bruxellesu da popravi ono što je Horvat zeznuo. Pola Vlade je u postupku zbog činjenja kaznenih djela."

Na kraju se predsjednik SDP-a upitao - tko će voditi državu? "Hrvatska u ovom trenutku gubi daleko više od ugleda. Hrvatska se u ovom trenutku ne vodi, Hrvatskom se ne upravlja. Institucije ne mogu raditi ono što bi trebale raditi, što je njihov posao. Kako će bilo tko donositi odluke vezane uz obnovu, ako ministar stoji zatvoren i svi čekaju u tom ministarstvu što će biti? Kako?"

