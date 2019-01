Nakon što je u Metkoviću održan prosvjed podrške za liječnicu koja se u žarištu medijske pozornosti našla zbog toga što je, za razliku od drugih liječnika, prepoznala teško zdravstveno stanje dječaka Gabrijela i reagirala, no iz HKL-a su je optužili za "stručni propust" u postupanju, pedijatrica Ksenija Kaleb odlučila je ispričati svoju stranu priče.

Zamjera joj se da je napravila "stručni propust" koji je zabilježen u izvještaju inspekcije Hrvatske liječničke komore, a zapravo ju se tereti da Gabrijelu nije dala infuziju i masku s kisikom odmah na licu mjesta u svojoj ordinaciji. Naime, razlog zbog kojeg to nije napravila bio je taj što tehnički uvjeti u ordinaciji ne dopuštaju pravilno pružanje pomoći tako životno ugroženom pacijentu.

"Liječnici s Hitne pomoći u Metkoviću, kao i medicinske sestre iz Metkovića, koji se 'pojavljuju' u tužnoj priči vezanoj za smrt malenoga Gabrijela Bebića, više mi se ne javljaju... Kada me vide na cesti, okrenu glavu, isto kao da se nikada u životu nismo poznavali. Do trenutka Gabrijelove smrti i izbijanja afere uredno su mi se javljali. Čak i neki vozači Hitne pomoći, kao i spremačice, sebi su dali za pravo da mi 'dignu' pozdrav i da pokraj mene prođu kao da se nikada nismo poznavali. Ja ne znam zašto je to tako? Valjda zbog toga što želim da hrvatska javnost zna istinu o tom tragičnom slučaju koji se nije smio dogoditi.

Međutim, ne uzrujavam se puno zbog toga što mi se ne javljaju. Takvo ponašanje najviše govori o njima samima. Ja svojim gradom hodam uzdignuta čela i svakoga mogu pogledati u oči, a oni, oni znaju kako im je", objašnjava doktorica Kaleb svoju stranu priče za Slobodnu Dalmaciju.

Pomoć koju ona Gabrijelu nije mogla zbog tehničkih uvjeta mogli su mu dati zaposlenici Hitne pomoći, koja je od pedijatrice Kaleb udaljena 30 sekundi hoda. No tamo Gabrijela nisu ni pregledali, već su ga uputili pedijatru.

"Ništa nisam krivo uradila, već sam postupila kako bi trebao postupiti svaki odgovoran liječnik. Čistog sam obraza, svoj posao radim odgovorno i ne dopuštam da me se neopravdano proziva za nešto s čime apsolutno nemam ništa. Da su svi učinili ono što su trebali, Gabrijel ne bi ni dospio do moje ordinacije tog ponedjeljka, već bi bio u Splitu i danas bi bio živ", rezolutna je pedijatrica Kaleb.



Mnogi građani Metkovića stali su u njezinu obranu te se održao i javni prosvjed podrške.

"Izuzetno sam ponosna što sam dio ovoga grada, ljudi u Metkoviću imaju dušu. Mnogi mi prilaze na ulici i čestitaju mi na istupu u želji da se dozna istina", govori doktorica.



Dr. Ksenija Kaleb pedijaterica je od 2013. godine i već se, nažalost, susretala sa sličnim slučajevima.

"Imala sam slučaj petogodišnje curice koja je u KBC-u Split preminula od zatajenja srca. Isto tako je dovedena na Hitnu pomoć u Metkoviću, gdje nije pregledana, a potom su je roditelji doveli kod mene. I tada sam isto reagirala, prepoznala sam njezino teško zdravstveno stanje, odvela je na Hitnu pomoć i organizirala transport", prisjetila se.

O izvješću HKL-a može reći samo to da je njime – šokirana.

U ovom slučaju zastupa je odvjetnik Antonio Volarević iz Zagreba, koji je već poduzeo niz mjera prema Komori i prema Ministarstvu zdravstva.

"Zatražio sam od HLK-a da ukine nalaz i proglasi rad svoje Komisije protupravnim zbog toga što Komisija nije bila sastavljena sukladno njihovu Pravilniku o stručnom nadzoru te sam podnio zahtjev da se provede novi nadzor sa zakonito sastavljenom komisijom", rekao je Antonio Volarević.

Prema pravilu, Komisija koja obavlja inspekcijski nadzor trebala bi biti sastavljena od većine liječnika specijalizacije koju ima i nadzirani liječnik, u ovom slučaju pedijatara.

"Zatražio sam od prof. dr. Milana Kujundžića i Ministarstva zdravstva da Ministarstvo provede nadzor nad zakonitošću rada Hrvatske liječničke komore u obavljanju njezinih javnih ovlasti i u tom sam dopisu, pokraj brojnih nepravilnosti, naveo pet najvećih", zaključio je odvjetnik Antonio Volarević.