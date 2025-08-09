Obavijesti Foto Video Pretražite
UMANJENA MU NAKNADA

Ovaj gradonačelnik u kampanji je potrošio više nego što je smio: Nije jedini koji je sankcioniran

09. kolovoza 2025.
Marijan Pavliček
Marijan Pavliček Foto: Vlado Kos/Cropix
Nije jedini kojemu je DIP umanjio iznos zbog prekoračenja sredstava.
  1. Tragedija u Igranama
    Mjesto od 400 ljudi

    Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
  2. Hitna pomoć i policija - Italija
    Panika u susjedstvu

    Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
  3. Medicinski helikopter - Ilustracija
    Očevid u tijeku

    Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter

Habijan: Kapetan Bekavac pušten iz turskog zatvora, jutros stigao u Hrvatsku
POTVRDIO HABIJAN
Pušten hrvatski kapetan koji je bio zatvoren u Turskoj! Stigao je u Hrvatsku
Umro Estanislao Karlić, najdugovječniji biskup u Argentini
U ARGENTINI
Preminuo cijenjeni biskup hrvatskih korijena, papa Lav XIV. rekao mu je: "Osobno vam puno dugujem"
Trump i Putin sastat će se na Aljasci kako bi razgovarali o miru u Ukrajini
"IZAZOVAN PROCES"
Poznato gdje će se sastati Trump i Putin i pregovarati o miru u Ukrajini
Azerbajdžan i Armenija potpisale mirovni sporazum
POSREDOVALA AMERIKA
Dvije zemlje potpisale povijesni mirovni sporazum nakon dugogodišnjeg rata: "Sada su prijatelji"
MOST bira novo vodstvo stranke, potencijalni kandidati se pomalo javljaju
TKO SU KANDIDATI?
U MOST-u se spremaju unutarstranački izbori: "Spreman sam biti i zadnji čovjek u stranci, ako će to pomoći"
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
Trovanje hranom u Italiji: Dvoje ljudi preminulo, 12 hospitalizirano
Panika u susjedstvu
Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
Teška nesreća u Čačincima: Više ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete
Očevid u tijeku
Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
Dva vozača autobusa iz Bugarske u jednom su danu pokušali prokrijumčariti više od 11 tisuća cigareta
balkanski recept
FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen
SAD i Rusija planiraju sporazum o primirju koji bi učvrstio Putinova osvajanja
Bloomberg objavio
Otkriveno što Trump nudi Putinu kako bi prekinuo rat u Ukrajini
Sretni Šveđanin pogodio je Eurojackpot i bogatiji je za 36 milijuna eura
SRETNIK
Izvučen Eurojackpot: Pogledajte gdje odlazi više od 36 milijuna eura
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Korisnici Instagrama zatrpali kritikama rođendansku fotku Bastiana Schweinsteigera
ne prestaju ga kritizirati
Schweinsteiger se nakon razvoda pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Ozbiljniji zdravstveni razlozi
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
LOL
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
svaka im čast
VIDEO Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
Komentar Ivice Mede
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
VIDEO Dinamo svladao hrabri Vukovar: Prvijenac Belje i asovi s klupe osigurali pobjedu
Uvjerljiva pobjeda
VIDEO Dinamo svladao hrabri Vukovar: Prvijenac Belje i asovi s klupe osigurali pobjedu
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
LEYLA
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
Daleki grad: Obuzima je ljutnja i ne zna kako se dalje ponašati
DALEKI GRAD
Obuzima je ljutnja i ne zna kako se dalje ponašati
Neoprezan turist zapeo na planini svojom greškom, a gorska služba spašavanja mu naplatila 14.225 eura
Je li to ok?
Neoprezan turist zapeo na planini svojom greškom, a gorska služba spašavanja mu naplatila 14.225 eura
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Kako će ovo objasniti
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Bloom Tatarinov u mokasinama i košulji Ralph Lauren
"BORIS ŠUPUT U MALOM"
Zbog ovog izdanja u košulji i mokasinama Blooma su prozvali najslađim dječakom na svijetu
